Sırada Sancaktepe var!

Kozan Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Gölcükspor, hafta içi mesaisinde lider SancaktepeBelediyespor’a konuk olacak.

Temsilcimizde savunmanın başarılı ismi Onur Özcan sarı kart cezası olduğu için zorlu maçta forma giyemeyecek. Kaptan Cemal Doğu ise kart sınırında bulunuyor. Cezası sona eren Berke ise teknik adam Yusuf Tokuş’un forma vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Ev sahibi ekipte stoper Erdinç Kedikli, 24 Erzincan maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düştü. Bu futbolcu dışında İstanbul ekibinde başka eksik yok.