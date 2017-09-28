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Şirinevler Mert'te üretime devam

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Şirinevler Mert'te üretime devam
Şirinevler Mertspor Kulübü, 1999-2009 aralığında tüm yaş gruplarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bu yıl U19,U17,U13 ve U12 liglerinde liglere katılan takım, iki yıldır antrenör Seçkin Tanrıkulu tarafından altyapıda büyük gelişme kat etti. Altyapıdan yetiştirilen 2000 doğumlu 3 oyuncuya da A takımda yer vermeye başladı. Sadece bu sezon başında 1999-2006 arası doğumlu toplam 9 sporcu farklı kulüplere transfer oldu.

 

12 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Gecen sezonda 12 futbolcu, başka kulüplere transfer edildi. Altyapıda amaç, geçici başarılar değil. bizler hem ilimize yetenekli futbolcular yetiştirmek hem de gençlere spor yaptırmak amacında yola devam ediyor. Bu yolda Bekirdere, Bekirpaşa,Yenişehir, Yeşilova ve Tavşantepe mahalle esnafları ve halkından destek bekliyor. Şu an lisanslı 200’den fazla sporcu bulunuyor. Takım idmanları Yeşilova Mahallesi Hasan Doğan Spor tesislerinde salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 14.00-16.30 arası yapıyor.

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