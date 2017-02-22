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Şirinköy Anaokulu’ndan kardeşlik vurgusu

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Şirinköy Anaokulu’ndan kardeşlik vurgusu
Piyalepaşa Anasınıfı’nda eğitim alan Suriyeli öğrencileri Şirinköy Anaokulu misafir etti.

“Birlikte Yaşama Kültürü ve Kardeşlik” konulu değerimize yönelik olarak Piyalepaşa Anasınıfı’nda eğitim alan Suriyeli öğrencileri Şirinköy Anaokulu misafir etti. Dürüstlük, birlikte yaşama, farklılıklara saygılı olma temalı tiyatro etkinliğinden sonra hep beraber kardeşlik pastası kesilerek öğrencilere ikram edildi. Programın sonunda Şirinköy Anaokulu öğrencileri küçük hediyelerle Suriyeli kardeşlerini okullarına uğurladı.

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