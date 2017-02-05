Şirintepe Meslek Lisesi mezunları bir araya geldi

İzmit Şirintepe Endüstri Meslek Lisesi mezunları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi

İzmit Şirintepe Endüstri Meslek Lisesi mezunları, bir cafede bir araya gelerek eski günleri yad etti. Neslihan Tamer'in de içinde bulunduğu arkadaş grubu, sık sık bir araya gelerek geçmişteki güzel günleri yad ediyor, aralarında bulunmayan arkadaşlarını anıyor. Tekrar buluşmak için de sözleşen arkadaş grubu, çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.