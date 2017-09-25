Şirintepe’de köpekler tedirginlik yaratıyor

Mesut Akbulut

Sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili sık sık şikayet alıyoruz.

Şikayetlerden biri de İzmit Şirintepe Mahallesi’nden geldi…

Şirintepe Mahallesi Berat Sokak’ta başıboş dolaşan köpekler mahalle halkının korkulu rüyası oldu.

Oldukça tedirgin olan mahalle sakinleri belediyeden çözüm istiyor.

**

“Önlem alınması için birilerinin canının yanması mı gerekiyor?" diyen mahalle sakinleri,

"Bu başıboş köpekler adeta korkulu rüyamız oldu.

Defalarca vatandaşların başvurularına rağmen yetkililerin bu konuda herhangi bir önlem almamış olması düşündürücü.

Geç olmadan önce belediyenin bir an evvel bu başıboş köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmesi gerekir" diyorlar.

**

Gerçekten de başıboş sokak köpekleri, tedirgin ediyor.

Bazen grup oluyorlar, birlikte dolaşıyorlar…

O zaman da bu tedirginlik daha da katlanıyor.

Kocaeli’nin belki en büyük sorunu ulaşım, ama bu sorun en az ulaşım sorunu kadar önemli diye düşünüyorum.

Xxxx

Ceyhan, Tarhan’a cevap vermedi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın kamu kurum ve kuruluşlara yüklü miktarda mobilya sattığını iddia etmişti. Ceyhan, Tarhan’ı mahkemeye vereceğini söylemişti. Tarhan da Ceyhan’ı televizyonda tartışmaya davet etmişti. Ceyhan, henüz Tarhan’a cevap ermedi… Tarhan, Ceyhan’dan cevap bekliyormuş…

XXXXX

Başkan Bulut, çark etmiş!

CHP Derince İlçe Örgütü’nün öncülüğünde “Hayır Bileşenleri” tarafından gerçekleştirilen Adalet Demokrasi ve Laiklik Şenliği önceki gün Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapıldı… Etkinliğe Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe katılan Grup Prometheus ve Grup Abdal seslendirdiği türküler ile katılımcılardan tam not aldı. Etkinlik, önce Derince 60 Evler Harikalar Sahili’nde bulunun açık alandaki merkezde yapılacakmış. Sonrasında Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, alanı vermekten vazgeçmiş. Başta CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer olmak üzere CHP’liler çıldırmış. Bulut’a tepki gösterilmiş. Sonrasında kimler araya girmişse, Bulut çark etmiş ve CHP’lilere, “İsterseniz etkinliği açık alanda, isterseniz Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapabilirsiniz” demiş… CHP’liler de etkinliği Zübeyde Hanım’da yapmış.

Xxxxxxxxx

Ünlü, 2019’ü işaret etti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, önceki gün MHP’li mahalle başkanlarıyla bir araya geldi… Ünlü, yaptığı konuşmada 2019’da yapılacak yerel ve genel seçimleri hedef gösterdi. Ünlü dedi ki; “ MHP teşkilatları ev ödevine çalışıyor ve bu çalışma bizi iyi sonuca götürecektir. Türk milleti, MHP’ye hak ettiği değeri 2019 seçimlerinde verecektir” dedi. Ben de şunu söylüyorum; MHP, AKP’nin kuyruğuna yapıştığı müddetçe başarılı olması zor gözüküyor.

Xxxxxxxxx

CHP, Kaymakam’a

Müftü Yazıcı’yı sordu

Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcıya sosyal medyada yaptığı paylaşımdan dolayı tepkiler devam ediyor. CHP il Yöneticisi Fahrettin Büyükoğlu ile CHP ilçe Başkanı İsmet İşeri Kaymakam Mustafa Altıntaş’ı ziyaret etti. Müftünün yaptığı paylaşımdan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Kaymakam Altıntaş da CHP’lilere müftü hakkında valililiğe yazı yazıldığını, konuyla ilgili soruşturma açıldığını söylemiş. CHP’liler, duyarlılığından dolayı Kaymakam Altıntaş’a teşekkür ettiler.