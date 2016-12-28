Şirket kurmak artık daha kolay

KOTO’da şirket kurmanın zahmeti ve maliyeti, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren daha da azalıyor.

Yapılan kanun değişikliği ile sadece noterlerde imzalanan kuruluş sözleşmelerinin, ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanmasının önü açıldı

9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle ‘şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanmasının yasal dayanağı oluşturuldu. Buna göre; sadece noterlerin huzurunda imzalanan şirket kuruluş sözleşmelerinin, aynı zamanda ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanmasının önü açıldı.

EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ticaret Sicil Müdürlüğü’nü de kapsayan bu değişiklik sayesinde, şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması, maliyetinin azaltılması ve şirket kuran yatırımcıların işlerinin hızlandırılması açısından önemli bir adım atıldı. KOTO, ilimizde faaliyet gösteren muhasebecilerin konu ve uygulamayla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla, Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda (KSMMMO) seminer düzenledi.

FİKRET GÖKMEN DE KATILDI

KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen ve Meclis Başkanı Okşin Beçet ile üyelerin ilgi gösterdiği seminerin açılışında konuşan KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, muhasebeciler ve mali müşavirlerin tacirlerin en yakın mesai arkadaşı olduğunu söyledi. Doğan, “Göreviniz çok önemli. İş dünyası ve devletin hakkını koruyorsunuz. Şirket kuruluş sözleşmelerinin, ticaret sicili müdürlüklerince imzalanması konusu işbirliklerimizi daha da pekiştirecektir” dedi.

1 OCAK’TA BAŞLIYOR

Konuşmaların ardından KOTO Ticaret Sicil Servisi Müdürü İsmail Özkul çalışma ilgili bir sunum yaptı. Uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren başlayacağını kaydeden Özkul, “Ticaret sicili müdürlüklerine verilen bu yetki ile şirket kuruluşlarında sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması zorunluluğu kaldırıldı. Sicil müdürlüklerinde de kurucuların imza atabilmesine imkan tanınarak şirket kuruluşları kolaylaştırıldı” dedi.

MERSİS ONAYI OLMALI

Şirket kuruluş işlemleri için MERSİS üzerinden hazırlanan sözleşmenin sistem üzerinden onayının alınması gerektiğini kaydeden Özkul, “Bundan sonra kurucular sicil müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi sicil müdürlüğünde imzalama imkanı olacak. Bu sayede şirket kuruluşlarının süresi ve masrafları da azalacak. KOTO Ticaret Sicil Müdürlüğümüz de 1 Ocak 2017’den itibaren bu uygulamaya başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

VEKALETNAME İLE YAPILACAK İSE…

Muhasebeci ve mali müşavirlere aydınlatıcı bilgiler de sunan Özkul, “Noterler tarafından onaylanan kuruluş sözleşmelerinin tesciline devam edilecek. Hisse devirleri ve bu sırada yetkililerdeki değişiklikler sonucu talep edilecek imza beyannameleri sicil müdürlükleri yetkisinin dışındadır. Ayrıca kurucular şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğünde bizzat bulunmaları halinde imza atabileceklerdir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerin noterlerde yapılması gerekmektedir” dedi.