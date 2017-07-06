Sirmen, Kumbaracıbaşı ve Çetin’i Başiskele’de ağırladı

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ve Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, bugünkü Adalet Yürüyüşü’ne katıldı. Sirmen yürüyüş sonrası Kumbaracıbaşı ve Çetin’i Başiskele’de bulunan Kekik Eti Restoran’da ağırladı. Restoranın sahibi Sebahattin Ellibeş, kızı Büşra ile birlikte yemek sonrası Sirmen, Kumbaracıbaşı ve Çetin ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.