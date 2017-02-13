Sirmen, siyasete devam edecek

Tahliye olan Sefa Sirmen dün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette siyasete devam edeceğini söyleyen Sirmen, “Cezaevine girmeden önce de yapıyordum. Zaten o yüzden cezaevine girdim” dedi.

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğü dönemde hayata geçirdiği İZGAZ projesiyle alakalı yargılanan Sefa Sirmen 7,5 ay önce cezaevine girdi. 7 Şubat Salı günü tahliye olan Sirmen dün gazetemizi ziyaret etti. Kendisi siyasete devam edeceğini açık açık söyleyerek, “Siyaset yaptığım için bunlar başıma geliyor ama ben siyasetten kopmadım siyasete devam edeceğim” ifadesine yer verdi.

“ZEYNEL BAŞLAK BANA GELDİ”

KEV başkanlığının Bahri Yavuz’a verilmesi durumu ile ilgili konuşan Sefa Sirmen, “Zeynel Başlak bana geldi, bana rağmen bir şey yapmadı. Bana durumu anlattı. Başka türlü KEV tesislerinin tadilatını yapmıyorlar. Kocaelispor’un da kurtulması için bu tadilat şart ancak onların şartı da Bari Yavuz’un başkan olması. Murat Sirmen’lerin tepki göstermesindeki ve yönetimden istifa etmesindeki neden ise ilkesel olarak böyle bir durumu kabul etmemesiydi” dedi.

“TESİSLERİN MÜHÜRLENMESİ İYİ BİR ŞEY DEĞİL”

Sirmen, “Amaç Kocaelispor’a hizmetse, bu değişiklik yapılabiliyorsa Ahmet başkanken de yapılabilir, Mehmet başkanken de. ‘İyi niyet yok bunda’ demek için bu duruma karşı çıktılar. Sonuç itibariyle Zeynel Bey’e ‘Madem öyle ver o zaman’ dedim. Ancak ‘KEV’i garantiye alın, kapatılmasına izin vermeyin’ de dedim. Tesislerin mühürlenmesi ve KEV’in gelirlerinin durması iyi bir şey değil” şeklinde konuştu.

“BU DURUM HUKUKSAL DEĞİL”

Sirmen, “Şuanda KEV’in çelenkten başka bir geliri kalmadı. Çelenk geliri de zaten çalışanların giderlerini karşılar. Yakın zaman içerisinde burs ve maaş ödemesi konularında sıkıntı yaşanabilir. Tesislerin mühürlenmesi yanlış. Tesisler dünden farklı değil ki. Belediye işletirken de aynı şekilde hizmet veriyordu. Bu durumun hukuksal olduğunu kabul etmiyorum” dedi.

“DOĞRUSU TOKİ İLE ANLAŞMAK”

KEV ile ilgili konuşmaya devam eden Sefa Sirmen, “Büyükşehir Belediyesi’nin KEV ile bir araya gelip tadilata başlaması lazım. Ama bölge TOKİ’ye verilecek ise tadilata gerek yok. TOKİ istediği imar planını yapabiliyor. Yani beklemeye de gerek yok. Zaten doğrusu da TOKİ ile anlaşmak. Körfez’de yaptığı yoğunluğu burada da uygulayabilir. Böylelikle buraya 3 bin konut sığdırabilir. Kat karşılığı buraya misal 300 daire gelse, KEV bunu Kocaelispor’a yardım amaçlı bir kısmını paraya çevirir ve alaçamları çağırıp pazarlık usulüyle alacakları aşağıya çekilerek ödenir. Yani değişik formüller üretilebilir. Ancak bunların neden beklediğini anlamış değilim. Yönetimin toplanmadığı kulağıma geldi, doğru mudur, değil midir bilemem” ifadelerine yer verdi.

“CEZAEVİNDE KİTAP YAZDIM”

Sirmen, “Cezaevinde iken kitabımın ikinci bölümünü bitirdim. Hayatım İzmit isimli kitabımın ilk kısmında bilindiği gibi belediye başkanlığımın ilk dönemine yer vermiştim. Şimdi de cezaevi dönemimi kaleme aldım. Kitabı bitirdim şimdi ise gelinim kitabın düzenlemesini yapıyor. Yakında yayında olur. Merak edilen ve bilinmeyen pek çok şey bu kitapta yer alacak” dedi.

“TEKRAR YARGILANMA TALEBİNDE BULUNDUM”

Sefa Sirmen siyasete devam edip etmeyeceği ile ilgili, “Bana siyaset yapıp yapmayacağımı soruyorlar. Tabi ki yapacağım. Cezaevine girmeden önce de yapıyordum. Zaten o yüzden cezaevine girdim. Yargılandığım proje 100 milyon dolara yapılmış, 600 milyon dolara satılmış bir projedir. Kamu zararı yoktur. Kaldı ki ortada bir suç varsa bile bu suç tek bir belediye başkanıyla işlenmez. Başkanın onayına kadar birçok teknik insan bu projeye imza atar. Beni yargılayan hakimlerde bugün cezaevinde ve ben yeniden yargılanma talebinde bulundum. Şuan bu talebimin sonuçlanmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

“KENDİLERİNE DÜŞMAN GÖRDÜLER”

Sirmen son olarak, “Hiçbir dönemde bir belediye başkanı kendinden önceki belediye başkanının açığını aramak için mesaisini harcamamıştır. Hiçbir belediye başkanı bir önceki yönetimi bu kadar kendine düşman görmemiştir. Ta ki bu yönetim gelene kadar. Ben ilk defa böyle bir duruma tanık oluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.