22. dönem Kocaeli CHP Milletvekili Sefa Sirmen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette Vali Aksoy'un, tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de de güzel hizmetlere imza atacağını belirten Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen, Vali Hüseyin Aksoy’a, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, samimi karşılamalarından dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.
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Sirmen'den Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti
22. dönem Kocaeli CHP Milletvekili Sefa Sirmen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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