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Sirmen'den Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti

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Sirmen'den Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti
22. dönem Kocaeli CHP Milletvekili Sefa Sirmen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22. dönem Kocaeli CHP Milletvekili Sefa Sirmen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette Vali Aksoy'un, tüm illerde olduğu gibi  Kocaeli’de de  güzel hizmetlere imza atacağını belirten  Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen, Vali Hüseyin Aksoy’a, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, samimi karşılamalarından  dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise  Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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