Sırrıpaşa FK bombayı patlattı!

İlimizde Körfez Belediyespor (Kocaeli Birlikspor) ve Gölcükspor’da profesyonel olarak forma giyen başarılı stoper Ender Doğramacı Süper Amatör Lig’in yeni takımlarından Sırrıpaşa FK (Tekspor) ile anlaştı. Son derece önemli bir transfere imza atan Sırrıpaşa Futbol Kulübü iddialı bir kadro kuracağının mesajını Ender’i kadrosuna katarak vermiş oldu.