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“Sistem değişikliği kafa karıştırıyor”

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“Sistem değişikliği kafa karıştırıyor”
Eğitim Bir Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Şahin Yaşlık TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Bakanlık ne bizi, ne diğer sendikaları dinlemeden anlık kararlar alıyor. Yeni sistem anlatılmadan bir günde sistem değiştirmek kafa karışıklığına sebep oluyor”

Eğitim Bir Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa’nın katılımıyla şube binasında bu yılın ikinci divan toplantısını gerçekleştirdi. Şube başkanı Şahin Yaşlık ve şube yönetiminin katıldığı divan toplantısında, ilçe başkanları, başkan yardımcıları, kadın kolları temsilcileri, Genç Memur Sen temsilcileri ile disiplin ve denetleme kurulu üyeleri katıldı. Yaklaşık yetmiş kişinin katıldığı toplantıda gündeme dair konular, son toplu sözleşme süreci, TEOG tartışmaları, rehber öğretmenlerin yönetmelik değişikliği, ders kitaplarında yaşanan sorunlar ile ilimizin eğitim sorunları değerlendirildi.

 

“KAFA KARIŞIKLIĞINA SEBEP OLUYOR”

Şube başkanı Şahin Yaşlık, yaptığı açılış konuşmasında “Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim paydaşlarına danışılmadan bir takım değişiklikler yapılmaya çalışılıyor. Bu şekilde bir yaklaşım tüm eğitim çalışanlarını, öğrenci ve velilerimizi tedirgin ediyor.  En son TEOG kaldırılması şeklinde açıklanan ancak alternatifinin ne olduğunun belirsiz olduğu bir süreç yaşıyoruz. Sendika olarak aylar öncesinden bir rapor yayınladık. Görüyoruz ki bakanlık ne bizi, ne diğer sendikaları ne de sivil toplum örgütlerini dinlemeden anlık kararlar almaya devam ediyor. Altyapısı hazırlanmadan, yeni sistem anlatılmadan bir günde sistem değiştirmek kafa karışıklığına sebep oluyor.

 

REHBER ÖĞRETMENLER KONUSU

TEOG değişecekse bu şimdi değil, Mayıs, Haziran gibi açıklanmalıydı. Yine rehber öğretmenlerle ilgili yapılmak istenen yönetmelik ve görev tanımı değişikliği bizim asla kabul etmediğimiz bir çalışma. Rehber öğretmenler okullarda öğrencilerin rahatlıkla ulaşabildiği, her türlü sorununu rahatlıkla anlatabildiği özel bir branş iken, nöbet gibi, normal mesai gibi, sınıfa sokmak gibi asla olmaması gereken çalışma şartlarına zorlamak, asli görevlerini yapmalarına kesinlikle engel olacaktır. Kesinlikle böyle bir görev değişikliğine karşıyız” dedi.

 

“BÜTÜNLEŞMELERİNE ENGEL OLDU”

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ise, “Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmenin merkezi olarak TEOG sınavı üzerinden yapılması, öğrencinin puanı kaç olursa olsun hep daha iyi bir okula yerleşme beklentisi oluşturdu ve bu durum sürekli bir nakil arayışına sebep oldu. TEOG, sınav puanını merkezi yerleştirmede esas alarak okulu ve öğrenciyi etiketledi. Bu yaftalamalar üzerinden okullar ve öğrenciler başarılı-başarısız şekilde toplum nezdinde kategorize edildi. Bu durum, başarısız olarak addedilen okul ve öğrencilerin aleyhine işleyerek eğitimde fırsat eşitliğini bozdu. Diğer taraftan, merkezi yerleştirme okul mahalle ilişkisini bozarak okulların ve öğrencilerin bulundukları mahal ile bütünleşmelerine engel oldu. Bunun yanı sıra, bugün olumsuz örneklerini gördüğümüz, öğrenci açısından ulaşım güçlüğü, servis maliyeti gibi sonuçları doğurdu.

 

“MOTİVASYON BOZUYOR”

Gelinen noktada, TEOG’da esas sorunun merkezi yerleştirmeden kaynaklandığı gerçeğinden hareketle, geçmiş tecrübelerden de istifade ederek rasyonel ve kalıcı çözümler için adımlar atılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı’nı, Ortaöğretime Geçiş Sistemi konusunda eğitimin paydaşlarıyla istişare edilerek olgunlaştırılmış, sürdürülebilir bir model geliştirmeye davet ediyoruz. Yine Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik tasarısı, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerince zaman zaman dile getirilmektedir. Değişiklik tasarısının içeriğinin ve gerçekte neyin hedeflendiğinin bilinmemesi rehber öğretmenlerimizin motivasyonunu bozmaktadır. Sendikamız başta olmak üzere, eğitimin paydaşları tarafından dile getirilen eleştiri ve öneriler eğer dikkate alınsaydı bu vahim durum söz konusu olmayacaktı. Öğretmenlerimizi motive etmeyen, geliştirmeyen değişikliklerden, onları huzursuz eden, endişeye sevk eden açıklamalardan vazgeçilmelidir.

 

“KAZANÇLI GEÇTİĞİ GÖRÜLECEKTİR”

Son İki toplu sözleşmede yüzde kırk dört gibi bir zam oranı alındı. Ancak kamu çalışanlarında emeğinin karşılığını, büyümeden payını istiyor. Toplu sözleşme kazanımları iki yıllık süreyi kapsamakta olduğundan birinci önceliğimiz bir önceki toplu sözleşme kazanımları devamını sağlamak oluyor. Ardından yeni kazanımlar elde edilmeye çalışılıyor. Aldığımız her yeni kazanım kamu çalışanları için bordoda bir maddi kazanca dönüşüyor. Dikkatli incelendiğinde bu toplu sözleşme sürecinin kamu çalışanları açısından kazançlı geçtiği görülecektir” şeklinde konuştu. Daha sonra soru cevap kısmında divan kurulu üyelerinin sorularını ve sorunlarını dinleyen ve cevaplayan Şükrü Kolukısa, tüm katılımcılara teşekkür ederek divan toplantısını sonlandırdı. Selin BECER

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