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Sıtkı Can vefat etti

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Sıtkı Can vefat etti
İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hızır Sokak adresinde ikamet eden esnaf emeklisi Sıtkı Can (92) kalın bağırsak kanseri nedeniyle vefat etti

Bekar olan Sıtkı Can’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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