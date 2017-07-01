Sivas Madımak Oteli olayı ve Türkiye’yi yöneten zihniyet!

Mesut Akbulut

2 Temmuz 1993…

Askerden geleli daha yeni olmuştu…

Televizyonda haberleri izlerken, dehşet dolu görüntülerle karşılaştım…

Tekbir sesleri altında insanlar otelin içinde diri diri yakılmaya çalışılıyordu…

Bu nasıl bir gerici anlayış…

Bu nasıl bir yobaz anlayış…

Bu nasıl insanlık…

Bu nasıl Müslümanlık…

**

Otelde kalanlardan birisi, bir tanıdığımın arkadaşıydı…

Adı Hasret Gültekin’di…

Çok güzel saz çalan, çok güzel türkü söyleyen, çok iyi bir sanatçıydı…

Maalesef o da 33 aydınla birlikte diri diri yakılmıştı…

Türküleri hala dillerde…

**

Peki Sivas’ta ne olmuştu?

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında gerçekleştirilen Pir Sultan Abdal Şenliği'nde Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaydır.

Olay "Sivas Katliamı" veya "Sivas Olayları" olarak da anılmaktadır.

Madımak olayında 33 sanatçı ve 2 otel görevlisi diri diri yanmıştı…

Saldırıyı düzenleyenlerden 2 kişi de hayatını kaybetti.





Şenlik katliama dönüştü…

Demokrasi ve özgürlük yanlısı olan Pir Sultan Abdal yaşamı boyunca ezilenlerin sesi olmaya çalışmıştır.

Buradan yola çıkan Pir Sultan Abdal dernek yöneticileri 4. Pir Sultan Abdal şenliklerini Sivas'ta gerçekleştirmeye karar verdiler.

SİVAS’A DAVET EDİLDİLER…

Şair, ozan, bilim insanı gibi pek çok aydını demokrasi ve özgürlüğü temsilen 1-4 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'a davet ettiler.

Yazar, sanatçı ve aydınlardan oluşan yüzlerce kişi 30 Haziran 1993 akşamı Ankara'dan Sivas'a gitti. Sivaslılar aydınları sevinç ve tezahüratlarla karşıladı.

Saldırgan gruplar olaydan bir gün önce yani 2 Temmuz 1993 günü taşkınlık yapmaya başladı. Meydan ve Paşa camilerinden dağıldılar ve Kültür Merkezi'ne giderek etkinlik alanını tahrip ettiler.

Sonrasında karşıt gruplar taşlı sopalı çatışmaya girdiler. Araya giren polis güç kullanarak çıkan bu çatışmayı bastırdı.

OLAYLARA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEDİ

Asıl olayın yaşandığı 3 Temmuz 1993 günü yaklaşık 10 bin kişiden oluşan saldırganlar önce kültür merkezine ardından Hükümet Meydanı'na gitti. Sloganlar atarak Hükümet Binası'nı taşladılar. İlerleyen saatlerde sayıları iki katına çıkan gurup Madımak Oteli'nin önüne gelerek slogan ve saldırılarına devam etti.

Etkinliklere katılmak üzere Sivas'a giden çok sayıda aydının kaldığı Madımak Oteli'ni taşlamaya başlayan gurup otelin civarındaki araçları ateşe verdi. Ardından da otelin kırılan camlarından içeri girerek perdeleri ve diğer eşyaları yaktılar. Çıkan yangında içlerinde sanatçı, aydın ve ozanların da olduğu oteldeki 37 kişi dumandan zehirlenerek veya yanarak hayatını kaybetti. Aralarında Aziz Nesin'in de yer aldığı 51 kişi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

AZİZ NESİN’E LİNÇ GİRİŞİMİ

Olaylar sırasında çıkan kargaşada Aziz Nesin'in yangın merdivenindeki görevli tarafından saldırıya uğraması ve öfkeli kalabalığa doğru itilmesi kameralarla belgelendi.

Otelden kendi imkanlarıyla kurtulan kişiler polis arabalarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Akşam saatlerinde valilik 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti ve güvenlik güçleri olayları bastırdı.

Madımak Olayı her yıl 2 Temmuz günü protestolarla anılmaktadır.” (Uzman rehber.com)

TÜRKİYE’Yİ YÖNETEN ZİHNİYET

Katliamın yaşandığı dönemde devlette üst düzey yetkililer, görevleri ve yaşananlarla ilgili yorumları şöyleydi:

Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı:

Güvenlik güçlerini ve yetkililere yönelik ihmalkarlık eleştirilerine karşı “Halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyiniz” diyerek ilgilileri uyardı.

**

Tansu Çiller, Başbakan:

“Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir” demişti. diyerek bardağın ‘dolu’ kısmını görmeyi tercih etmiştir.

**

Erdal İnönü, başbakan yardımcısı:

Koalisyon ortağı SHP’nin Genel Başkanıydı. Madımak Oteli’ndeki Aziz Nesin’le telefonla görüşerek “en kısa zamanda takviye güç gönderileceğini, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını” söylemişti.Eleştirilere “Ne yapayım, yetkim yoktu” diye cevap verdi.

**

Mehmet Gazioğlu, İçişleri Bakanı:

Saldırıyı, “Aziz Nesin’in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir” diye yorumladı.

**

Doğukan Öner, Sivas Emniyet Müdürü:

Polislerin “Saldırılara karşı ne yapalım?” sorusuna “Müdahale etmeyin” emrini verdiği iddia edildi. 10 Temmuz 1993’te görevden alındı.

**

Ahmet Karabilgin, Sivas Valisi:

29 Şubat 1993’te göreve getirilen Karabilgin, Sivas olaylarının ardından 9 Temmuz 1993’te görevinden alındı. Karabilgin, “Birçok yerden yardım istedim. Yardım iş işten geçtikten sonra geldi. Taleplerimi dikkate almayanlara dokunulmadı” dedi.

**

Temel Karamollaoğlu, Sivas Belediye Başkanı:

Karamollaoğlu, saldırgan kitle Madımak Oteli’nin önündeyken yanlarına gittiğinde, ‘Mücahit Temel’ sloganlarıyla karşılanmıştı. “Bir defa şöyle bir fatiha okuyalım. Şunların ruhuna el fatiha diyelim” diye konuşmuştu. Karamollaoğlu olayın yaşandığı sırada RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın yakın kurmaylarından birisiydi. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı…

**

Sivas katliamı davası zaman aşımına uğrayınca mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayırlı olsun” demiştir…

ADALET İÇİN DÜŞTÜ YOLLARA

İşte bu zihniyet, Türkiye’yi bu söylemlerle yönetti, yönetmeye de devam ediyor…

Gelin bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ADALET” için yollara düştü…

Türkiye, bu zihniyetle yönetilmeye devam ederse, bugün ADALET için Kemal Kılıçdaroğlu yollara düştü, yarın da başkaları ADALET için yollara düşmek zorunda kalır…