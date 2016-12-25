Siyasetin faturası!..

Mustafa Küpçü

Siyaset Bilimi’ne göre siyasetin bir tanımı; “Farklı çıkar grupları arasındaki çıkar ve iktidar mücadelesidir.”

Siyaset, “riski ve ödülü yüksek” bir hizmet alanıdır.

Anayasası’nda, “Demokratik bir HUKUK DEVLETİ” olduğu belirtilen Devlet düzenlerinde, siyasi iktidarın tüm işlemleri “Yargı Denetimine” tabidir.

“Beni millet seçti, ben Milli İrade’yi temsil ediyorum, ben ne istersem o olur” mantığı, Hukuk Devleti’nde geçersizdir!

Herhangi bir dernek ya da şirketi düşünün; “Denetim Kurulu” yok mu? Yönetimler Genel Kurul’larda hesap vermekle yükümlü değiller mi?

Bütün bir ulusun malını, mülkünü, insanca yaşama hakkını emanet ettiği siyasi iktidarlar da “İdari, Mali ve Hukuki” denetime tabidirler.

Eğer bir ülkenin ekonomik düzeni bozulmuşsa, “üretim ekonomisi” gelişmiyorsa, bütçe açık veriyorsa, iç ve dış borçlanma hızla yükseliyorsa, işsizlik hayati bir sorun haline gelmişse, siyasi iktidar bir şeyleri yanlış yapıyor demektir!

Eğer, siyasi iktidar birey ve toplum üzerinde keyfi baskılar uygulayarak, “temel insan hakları” ilkelerine ters düşüyorsa, bu yanlışının hesabını vermekle yükümlüdür!

Siyasi iktidar, uyguladığı “DIŞ SİYASET” ile yanlışlar yapıyor, ülke güvenliğini tehlikeye atıyorsa, bu yüzden ülke ekonomisi ve vatandaş zarar görüyorsa, siyasi iktidar yine hesap vermek zorundadır!

“Sınır dışı FIRAT HAREKATI adlı askeri eylemin faturası hızla yükseliyor!

Siyasi iktidar, Suriye ve Irak’taki “terör gruplarının ülkemize yönelik tehditlerini önleme” yani güvenlik gerekçesini ortaya koyuyor!

Bu harekat sürerken, uluslar arası güç kaynakları da “farklı çıkar hesapları” ile Türkiye’nin karşısına dikiliyor!

Örneğin; PYD Türkiye için bir “terör örgütü” niteliğinde ama ABD ve Rusya bu nitelemeyi reddediyor!

Düne kadar, eski Başbakan Davudoğlu’nun bile “terör örgütü” olarak görmediği, Türkiye’de pervasızca toplanabilen, militan yetiştiren İŞİD ya da DEAŞ, şimdi “terör örgütü” oldu ve Suriye topraklarında bu kanlı örgütle savaşıyoruz! Ve ne yazık ki, hemen her gün onlarca çocuğumuz şehit ediliyor! Son olarak 14 askerimiz öldü, 2 askerimiz de alçakça yakıldı! DEAŞ bu korkunç olayı görüntüleyerek, propaganda amaçlı olarak yayınladı.

Bugün AKP iktidarının 2 numarası-Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, açıkça; “Başımıza gelen bir çok şey Suriye politikası sonucudur” diyor! ( 17 Ağustos 2016)

Suriye’ye ABD ile ortak askeri harekat isteyen AKP iktidarı, bugün Suriye Batağı’nda bu ülkeye ağır bedel ödetiyor!

Dün, “Şam’da Emevi Camiinde Cuma namazı” hayali kuranlar, bugün Suriye’deki mevcut siyasi iktidarla masaya oturmaya hazırlanıyor! Çünkü, artık güç ve ipler Rusya’nın elinde!

İç siyasette, ülkedeki vatandaş kitlesinin nabzına göre şerbet vererek, hatta çeşitli siyasal entrikalar ve kumpaslarla siyaset yapabilirsiniz! Ama “Uluslar arası Siyaset” in kendine özgü kuralları vardır!

Ulusal Gücün kadar söz sahibisin! Bireysel ihtiras ve aklı aşan beklentilerle siyaset yapamazsın!

AKP iktidarı, dünden bugüne uyguladığı dış siyasetle ülkemize büyük maddi ve manevi zararlar vermiştir!

Siyasetin faturası vardır ve şimdi bu faturayı ödeme zamanıdır!