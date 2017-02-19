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Siyasi partinin kongresine darbe yapıldı!

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Siyasi partinin kongresine darbe yapıldı!
BBP'de kongre günü... 2 adaylı kongre de il başkanı adaylarından Ercan Keleş sosyal medya hesabından kongreye darbe yapıldığı iddiasında bulundu.

BBP (Büyük Birlik Partisi) bugün yeni il başkanını seçmeye hazırlanıyor. Mavcut başkan Nihat Yıldız'ın aday olmaycağı kongrede il yöneticisi Ercan Keleş ve Körfez İlçe Başkanı Mustafa Arfa adaylıklarını açıkladı. 14.00'da başlaması planlanan kongre öncesinde Ercan Keleş sosyal medya hesabından ilginç bir iddiada bulundu. Keleş'in "BBP Kocaeli kongresisine Darbe yapılmıştır Darbelerin hertürlüsüne karşıyız" ifadeleri bir hayli ilgi çekti. Keleş'in bu sözlerine çok sayıda yorum da geldi.

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