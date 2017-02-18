Siyasiler, kozlarını bu maçta paylaştı

Meclis çatısı altında Körfez Belediyesi’nin idare eden siyasiler, meclis dışında da bir araya gelmeyi başardı. Körfezli Eczacı Caner Göçmez’in organizasyonuyla bowling pistinde buluşan siyasiler, bu kez kozlarını bu maçla paylaştı.

Geçiştiğimiz ay siyasi parti ilçe başkan ve başkan vekillerini bir araya getirerek bowling oynatmayı başaran Körfezin renkli kişiliklerinden eczacı Caner Göçmez bu kez de meclis üyelerini bir araya getirdi. Sembol Alış-veriş Merkezi’ndeki bowling salonunda düzenlenen karşılaşmaya, AKP’li belediye Meclis Üyeleri ile MHP’den Vahit Eryılmaz katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin de yer aldığı müsabakada, AKP Meclis Üyeleri Sinan Fidan ve Halil Küçük birinciliği paylaşırken, yine AKP Meclis Üyesi Zeki Kurtuluş en kötü dereceyi aldı ve maç sonu içilen kahveleri ödemek zorunda kaldı.

CHP MAZERETLİ

Caner Göçmez tarafından düzenlenen ve meclisteki tüm üyelerin davet edildiği Bowling müsabakalarına CHP’li üyeler mazeretleri gereği katılmazken, MHP’den de yalnızca gurup sözcüsü Vahit Eryılmaz temsilen katıldı ve en iyi sonuçları alanlardan oldu. 13 kişinin katıldığı maçlar, eğlenceli geçti. Düzenlenen organizasyon siyasilerin meclis çatıları dışında da bir araya gelebileceğine örnek olacaktı. Kısmen de olsa bu sağlandı. Umarız bir sonraki bowling maçına tüm partiler iştirak eder.