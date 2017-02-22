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Size güveniyoruz

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Size güveniyoruz
Yıllar sonra erkek voleybolda kente can veren Karamürsel İdmanyurdu Erkek Voleybol Takımı kurmayları, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarına inanıyor.

İkinci Lig B Grubu’nda oynadığı 16 maçta 14 galibiyet elde eden Karamürsel İdmanyurdu, Pazar günü Çorum deplasmanında Sungurlu Belediyespor’dan 2 set aldığı takdirde normal sezon şampiyonluğunu ilan edecek ve gözünü eleme maçlarına çevirecek.

 

AHMET SAN: KONYA’YI DÜŞÜNÜYORUZ

15 Mart’ta Konya’da düzenlenecek olan eleme maçları sonunda 4 takım adını Erkek Voleybol 1. Ligi’ne yazdıracak. Takımın deneyimli antrenörlerinden Ahmet San “Normal sezon şampiyonluğu tabii ki bize moral verir ancak bizi hedefe ulaştırmaz. Konya’daki eleme maçlarını kazanmadan üst lige çıkma şansımız yok. Tüm konsantrasyonumuzu Konya’ya sakladık” dedi.

 

ADNAN ÖZTÜRK: O GÜÇ BİZDE VAR

Bir dönemin önemli voleybolcuları arasında yer alan Karamürsel İdmanyurdu antrenörlerinden Adnan Öztürk “Bugüne gelene kadar çok özel hikayeleri geride bıraktık. Bu yolun dönüşü olmaz. Elimizdeki sporcu kadrosu bizi üst lige taşıyabilecek yetenekte. Hepimiz tek yumruk olduk ve şampiyonluğa odaklandık. İnşallah AEG Eti’den sonra ilk kez bir erkek voleybol takımı Kocaeli’ye şampiyonluk getirecek” ifadelerine yer verdi. Eski Voleybol İl Temsilcisi Ömer Gültekin’in “Adnan ve Ahmet hocalarımız, tecrübeleri ve bilgileri ile bu işin üstesinden gelecektir. Tüm takıma güveniyorum” şeklinde konuştu. Erdem ÖVÜÇ

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