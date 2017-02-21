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Şizofren Doktor Alfred ikinci kez gösterime girecek

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Şizofren Doktor Alfred ikinci kez gösterime girecek
Tiyatro oyuncusu Serdal Yazıcı tarafından yazılan ve oynanan Şizofren Doktor Alfred oyunu 26 Şubat Pazar günü SAbancı Kültür Sitesi'nde seyircilerini bekliyor

Türkiye’de ilk defa Sabancı Kültür Sitesi'nde gösterime giren ve ilk gösterimde kapalı gişe oynayan tiyatro oyuncusu ve yönetmen Serdal Yazıcı tarafından yazılan ve oynanan tiyatro oyunu Şizofren Alfred’in tanıtım toplantısı dün Belsa AVM’de Sketch Cafe ve Restaurant’ta yapıldı. Tanıtım programına oyun yazarı Serdal Yazıcı’nın yanı sıra konuk oyuncu Elif Altıntaş oyun sponsorları Sketch Cafe ve Restaurant Sahibi Göhkan Alemdar, CVT Ajans’ın sahibi Cevat Güneş, MHP İl Yöneticisi Sami Acıkök, Rejisörler ve Sahne tasarımcısı Özgür Şahin, Gürkan Duygun, Sahne Tasarımı İsmet Çık, Sahne Tasarımı Yardımcısı İbrahim Çık, Plastik Makyaj Uzmanı Handan Aktaş ve Asistan Nuray Turfanda katıldı.

 

“TÜM VATANDAŞLARI BEKLİYORUZ”

16 yaş ve üstü vatandaşların izleyebileceği oyunun ilk gösterimi 15 Ocak Pazar günü SDKM'de kapalı gişe oynarken 26 Şubat Pazar günü saat 20:00’de bu sefer Sabancı Kültür Sitesi'nde seyircisi ile buluşacak. Oyunun tanıtım toplantısında kısa bir konuşma yapan oyun yazarı Serdal Yazıcı, “Oyunum gerilim dalında ilk oyunlardan biri olup tek kişilik oynanmaktadır. Oyunumuz 80 dakikadır ve sondan başa dönen bir hikaye ile şizofren bir doktorun 5 ayrı karakterini anlatmaktadır. İlk gösteriminde kapalı gişe oynayan oyunumuzun 26 Şubat’taki ikinci gösterimine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

 

SERDAL YAZICI KİMDİR?

Almanya Stuttgart Bölümü’nden mezun olan sanatçı 2013 yıllarında Türkiye’de TİMS PRODUCTİON Timur Savcı ile anlaşma yapıp Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fransua Karekteri ile gündeme gelmiştir. Bir çok dizi ve sinema filmlerinde görev alan Yönetmen/Senaryo yazarı/ Oyuncu Serdal Yazıcı aynı zamanda tiyatro ve yaratıcı drama eğitmenliği de yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ilk başrol sinema filmi çekilmiştir. 2015 yılında kendi tiyatrosunu kurmuştur. Tiyatro, tregadya ve birçok oyunlar yazıp sahnelemiştir. Şuan yazıp yönettiği tek kişilik zorlu bir oyunla ciddi bir çıkış yakalamayı başarmıştır. Selin BECER

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