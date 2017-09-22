Slovenya ve Spor

Yavuz Taşkıran

İki milyonluk bir ülke daha birkaç ay önce hentbolda erkeklerdeki Avrupa üçüncülüğü sonrasında bu defa basketbolda birincilik kürsüsüne ulaştı.

İstanbul, Slovenya’ya Avrupa’da basketbolda ilk kez şampiyon olma onurunu yarattı...

Finalde güçlü rakibi Sırbistan’ı yenme başarısı gösteren bu takım bu performansı nasıl yarattı?

Çok basit…

Disipline edilmiş bir alt yapı, düzenli bir maç sistemi ve yeteneklilerin daha iyi mücadele edebileceği ülkelerdeki takımlarda oynama şansını yaratılması…

Neredeyse Kocaeli nüfusu kadar insan sayısı olan bu ülke enteresan bir spor yapısına sahip.

Bir ara fırsat bulup Koper isimli bir şehre gitmiştim.

Başkent Ljubljana’ya uygun tarih ve saatte uçak bulamayınca Venedik’e uçmuş, oradan Trieste üzerinde Koper’e varmıştım.

Spor salonunu ziyaret ettim.

“Kaç kişilik koltuk var?” sorusuna aldığım cevap 15 bin idi.

Şehrin nüfusunu sordum; yaşlısı, genci ve çocuklarıyla beraber toplam 15 bin dediler…

Yan tarafta bir stat inşaatı vardı.

“Kaç kişilik?” deyince, 100 bin seyirci olabilecek dediler…

Değerlendirmeyi size bırakıyorum.

Bu arada spor salonunun altında tam 5 katlı otoparkın olduğunu, her katta çeşitli mağaza, lokanta ve hizmet ofislerinin bulunduğunu ilave etmeliyim.

Küçük bir şehir, pazarı, kafeleri, balık pazarı, sokakları ile canlı bir görünüme sahip.

Limanından, Almanların otomobilleri bütün dünyaya buradan gönderiliyor.

Okullarda spordan öğrenciler çok memnun. Beden eğitimi öğretmenleri inanılmaz dinamik ve istekliler.

Anne ve babalar çocuklarının spor yapması için neredeyse deliriyorlar…

Spor kulüpleri maksimal tempoda çalışıyorlar…

Buradan çıkarılacak dersler olarak şunlar aklıma geliyor

1.Okul sporlarına okul öncesinde başlanmalıdır.

2.Spor Bilimleri Fakültelerinde “Okul Öncesi Spor Eğitimi Programı” açılmalıdır. Bu program aynı adı taşıyacak bir bölüm tarafından yürütülmelidir.

3. Artık çocuklar daha erken yaşta özelleşmek istemektedirler. Bu konu kontrollü biçimde “Spor Koçluğu” şeklinde planlanmalıdır.

4.Gençlik ve Spor Bakanlığı çocukların spora kavuşmaları ve yapmaları konusunda reorganize olmalıdır.

5. Altyapı çalışmaları olan kulüplere ilgili federasyonlar tarafından finansal destek sağlanmalıdır.

6. Reklam amaçlı yapılan “Spor Okulları” çalışmaları gözden geçirilmelidir.

7. Okul-kulüp işbirliği, semt spor tesisleri planlaması yeniden yapılandırılmalıdır.

8.Performans sporları yeniden şekillendirilmelidir.

9.“Olimpik Coach” yetiştirme programı başlatılmalıdır.

10.Uzun vadeli planlara adapte olmalıyız…