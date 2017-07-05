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SMA hastalarına müjde

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SMA hastalarına müjde
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan “SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial” isimli ilacın ödeme listesine alındığını açıkladı

Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde kullanılan “Nusinersen Sodium” etkin maddeli “SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial” isimli ilaçla ilgili olarak incelemelerin sona erdiğine dair karar, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre söz konusu ilaç SGK tarafından ödeme listesine alınarak, hasta katılım payından muaf tutuldu. Söz konusu ilacı kimlerin alabileceği ve tedavide klinik etkinliğin sağlanıp sağlanmadığı hususlarına ise Sağlık Bakanlığı karar verecek. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklama şöyle:

 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 

“Henüz ülkemizde ruhsatlı olmayan, Amerika Birleşik Devletlerinde 23.12.2016 tarihinde FDA, 31.05.2017 tarihinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanarak ABD’de yalnızca bir kısım özel sigorta şirketlerince geri ödemeye dâhil edilen, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geri ödeme sağlanmasına ilişkin değerlendirmeleri devam eden 'SPİNRAZA' isimli ilaca ilişkin karar alma süreçlerimiz tamamlanarak bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ulusal basınımızda da yaygın bir şekilde yer aldığı üzere ilaç kutu başı maliyetinin bir hayli yüksek olması nedeniyle söz konusu ilaç hasta katılım payından muaf tutulmuştur. SMA Tip-1 tanılı hastalarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere hangi hastaların ilaca erişiminin sağlanacağı ve tedavide klinik etkinliğin sağlanıp sağlanmadığı hususlarına Sağlık Bakanlığı karar verecektir. Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi ve bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanı bulunan ve Kurumca duyurulacak 3. basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında tedaviler sağlanacaktır. Soğuk zincir şeklinde taşıma ve saklama koşullarına haiz ilacın yurt dışından temini ile tedavinin sağlanacağı sağlık hizmeti sunucusuna ulaştırılması işlemleri zaman kayıplarının önüne geçilmesi adına her bir hasta için olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Ulusal Kayıt Sistemi uygulamaları çerçevesinde tanı, tedavi ve izlem süreçleri; izleme, değerlendirme ve risk analizi çalışmalarına tabi tutularak Sağlık Bakanlığı ile birlikte bilimsel ve akademik faaliyetler yürütülecektir.” 

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