  • BIST 89.069
  • Altın 142,367
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,7720
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 13 °C

Soba yangını apartmanı kül ediyordu!

»
Soba yangını apartmanı kül ediyordu!
Gebze'de sobadan kaynaklanan yangında iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 10.30 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi'nde Abdurrahman Ok'a ait iki katlı binanın çatısı alev aldı. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında çatı alev alev yanarken, alevler binanın ikinci katına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binanın ikinci katı ve çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinden kaçan öğrenciye önce madde verdiler sonra...22 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • 2017'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! İşte bilanço...22 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Başından yaralanan şüpheli konusunda emniyetten açıklama22 Şubat 2017 Çarşamba 13:27
  • Komiser yardımcısı FETÖ’den hakim karşısında22 Şubat 2017 Çarşamba 11:41
  • Polisi gören suçlu kaçmaya başlayınca...22 Şubat 2017 Çarşamba 08:06
  • Başına saplı bıçakla halde hastanete getirildi22 Şubat 2017 Çarşamba 07:58
  • Gebze'de çıkan gece yangını KORKUTTU!22 Şubat 2017 Çarşamba 07:13
  • PKK sempatizanları TUTUKLANDI!21 Şubat 2017 Salı 17:36
  • Polis görünce kaçan şahıs suç makinesi çıktı21 Şubat 2017 Salı 17:32
  • 90 yaşındaki Ayşe Nine kazada öldü21 Şubat 2017 Salı 17:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim