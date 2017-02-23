Soba yangını apartmanı kül ediyordu!

Gebze'de sobadan kaynaklanan yangında iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 10.30 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi'nde Abdurrahman Ok'a ait iki katlı binanın çatısı alev aldı. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında çatı alev alev yanarken, alevler binanın ikinci katına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binanın ikinci katı ve çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.