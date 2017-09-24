Soframızdaki yiyecek ve içeceklerin ne kadarı bizim?

M.Tanzer Ünal

Dün gazozdan lafa girmiştim.

Emperyalistlerin gazozumuzu nasıl yok ettiğini anlatmıştım.

Kafam diğer yiyecek ve içeceklerimize de takıldı.

Suyumuza, sütümüze, ayranımıza, yoğurdumuza…

Rakımıza, şarabımıza…

Salataya döktüğümüz sirke ve zeytinyağına…

Ketçabımıza, mayonezimize…

Paket çorbamıza, yemeklerde kullanılan bulyona…

Kabartma tozuna, pudra şekerine, vanilyaya, nişastaya…

Piliç etine…

Acaba hepimizin sofrasında bulunan bu yiyecek ve içeceklerde durum ne?

Bizim ülkemizde üretiliyor da sahipleri kim?

Bu üretimin, bu ticaretin kaymağını hangi yabancı firmalar yiyor?

Bu satırları lütfen dikkatle okuyun!

Sevgili okurlarım, söylemeye gerek yok, serbest ticarete saygımız sonsuz.

İsteyen, istediğini üretir…

İsteyen, istediğini alır satar.

Benim burada yapmak istediğim, bir fotoğraf çekmek.

Ülkemin sermaye gücü, üretim gücü ve ticaret gücünün fotoğrafını…

Fotoğraf şöyle:

*Çamlıca gazozu… Cola Turka… Sırma su… Bunlar Ülker Grubu’nundu, Japon DyDo Drinco Grubu’na sattı. Bu su ve gazozlarımız artık Japonların.

*Yine Ülker markasıyla üretilen süt, ayran, yoğurt, peynir, özetle süt ve süt ürünleri, Fransız Lactails firmasının.

*Her iki satışta da Ülker Grubu yüzde 10’luk payını koruduğundan, Japonlar ve Fransızlar “Ülker” markasını kullanmayı sürdürüyorlar.

*Türkiye’de yaklaşık 4,5-5 milyar liralık pet şişeli su pazarı var. Bu pazarın yüzde 60’ı dört yabancı marka Nestle, Coca Cola, Pepsi Cola ve Danone’ye ait.

*Yine ülkemizde 4 milyar liralık atıştırmalık, patates cipsi, mısır cipsi pazarı var. Bu pazarın tamamına yakını yabancıların!

*Gazlı içecek pazar hacmi 3,5 milyar lira büyüklüğünde. Kolalı içeceklerin tamamını yabancılar üretiyor.

*Rakı, şarap gibi alkollü içeceklerin pazar büyüklüğü 7,5-8 milyar lira civarında. Bu pazara yabancılar hâkim. Hafif alkollü içeceklerde de pazar payları büyüyor.

*Ülkemizde 1,5 milyar liralık pizza pazarı var. Bu pazarın yüzde 80’i yabancıların elinde!

*Çiğnediğimiz çiklet… 450 milyon lira büyüklüğünde çiklet pazarı var. Bu pazarın yüzde 90’ı yabancıların kontrolünde!

*Margarinde yabancı payı yüzde 45, sıvı yağda yabancı payı yüzde 30.

*Biliyorsunuz Japon firması, 4 yıl önce, Kemal Kükrer markasıyla bilinen Kükrer Gıda’yı satın aldı. Japonlar, bizim meyvelerimizden ürettikleri sirkeyi bize satıyorlar…

*Yine Japon firması Ajinomoto Co, Ülker’in “Bizim Mutfak” markasıyla ünlendirdiği Gıds Grubu’nu satın aldı.

*Saframızdaki tavuk… Banvit, kısa bir süre önce Brezilyalılara ve Katarlılara satıldı. Yediğimiz tavukların yüzde 50’si Taylandlıların, Brezilyalıların ve Katarlıların…

*Gelelim zeytinyağına… ABD’li gıda şirketi, Anadolu Grubu’na ait gıda şirketi Ana Gıda’yı satın alınca, bakın neler oldu. Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra markalarıyla üretilip satılan zeytinyağlarımız, Amerikalıların oldu. Bu 3 firma, Türkiye zeytinyağı pazarının yüzde 30’una sahip.

*Daha hangi birini yazayım… Basit gibi görünen, ama her sofrada yer alan ürünler paket çorba, bulyon, harçlar, mayonez, ketçap, makarna, kabartma tozu, vanilya, nişasta, pudraşekeri, pirinçunu; yabancılar tarafından paketlenip bize satılıyor.

*O yurt dışından satın aldığımız yiyecek ve içeceklere hiç girmiyorum. Mercimek, nohut, kurufasulye, buğday, mısır, et, balık…

Söylemek istediğim şu

Böylesine verimli topraklarda, gıdada “dışa” bağımlıyız.

Yabancı ülkelerdeki şirketlere…

Veya ülkemizdeki yabancı şirketlere…

Yiyip içtiklerimize, döviz ödüyoruz.

Milyarlarca dolar…

Milyarlarca Euro…

Özetle…

*Şırıl şırıl akan suyumuzu şişeye dolduramıyoruz.

*Gazoz yapıyoruz, ama satamıyoruz.

*Sakızı, şu bildiğimiz sakızı bile doğru dürüst pazarlayamıyoruz.

*İneği biz sağıyoruz, ama sütünü şişeleyip yabancılar bize satıyor. Sütten yoğurt yapma, ayran yapma işini de onlara bıraktık.

*Tamam, teknolojiye pek kafamız ermiyor… Teknolojik yatırımlar yapamıyoruz… İyi de, tam bize göre olan işleri de kuruyoruz, ancak yürütemiyoruz.

*Soframız, yabancı şirketlerin kontrolünde… Onların ürettiklerini yiyip içiyoruz… Bu durumdan, bilgisi olmayanların da bilgisi olsun istedim.