  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 16 °C

Söğüt, gençlere konuk oldu

»
Söğüt, gençlere konuk oldu
AKP Körfez İlçe Başkan adayı Şener Söğüt, önceki gün ilçe gençlik kolları yönetim kurulunun toplantısına konuk oldu. Söğüt, “Yeni dönemde gençlerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

AKP’de genel merkez yönetiminin aldığı karar ile Körfez İlçe Başkan adayı olarak belirlenen Şener Söğüt, parti teşkilatlarını ziyaretlerini sürdürüyor. Söğüt geçtiğimiz günlerde de İlçe Gençlik Kolları yönetimine konuk oldu. Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık’ın ev sahipliğindeki toplantıda adaylık süreci ile ilgili gelişmeler ele alındı.

 

ALÇIK’DAN SÖĞÜT’E ÖVGÜ

Ziyareti sırasında Şener Söğüt’e bazı parti yöneticileri de eşlik etti. Söğüt toplantı sırasında AKP’li gençlerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Toplantının açılışında konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, “Kurucu gençlik kolları başkanımız Şener Söğüt yaklaşan kongremizde aday oldu. Kendisini ağırlamaktan dolayı mutluyuz” dedi.

 

HİÇ BİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Toplantıda partili gençlere seslenen ilçe başkan adayı Şener Söğüt ise; “15 yıl önce bu teşkilatta kurucu gençlik kolları başkanlığı yaptım. Hiçbir başarının tesadüf değildir. Genel merkezimiz bu ulvi görev için bizi uygun gördü. Tüm desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içinde, özverili ile çalışacağız” diye konuştu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EMEP: Savaşın faturası halka kesildi30 Eylül 2017 Cumartesi 13:47
  • Kongreye tartışma damga vurdu!30 Eylül 2017 Cumartesi 11:51
  • Hasan Ayaz'ın listesi belli oldu30 Eylül 2017 Cumartesi 11:49
  • AKP'liler başbakanı bekliyor...30 Eylül 2017 Cumartesi 11:26
  • 75 bin liralık otomobilin 33 bin lirası VERGİ!30 Eylül 2017 Cumartesi 09:29
  • AKP İzmit’te Başbakan’lı kongre30 Eylül 2017 Cumartesi 06:00
  • AKP Karamürsel’de Ekin yeniden başkan29 Eylül 2017 Cuma 16:56
  • Genel Başkan Destici, Kocaeli'ye geliyor29 Eylül 2017 Cuma 16:20
  • Atatürk, görevine devam ediyor29 Eylül 2017 Cuma 16:00
  • Sarıbay’dan KOÇ-DER’e ziyaret29 Eylül 2017 Cuma 15:23
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim