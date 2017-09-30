Söğüt, gençlere konuk oldu

AKP Körfez İlçe Başkan adayı Şener Söğüt, önceki gün ilçe gençlik kolları yönetim kurulunun toplantısına konuk oldu. Söğüt, “Yeni dönemde gençlerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

AKP’de genel merkez yönetiminin aldığı karar ile Körfez İlçe Başkan adayı olarak belirlenen Şener Söğüt, parti teşkilatlarını ziyaretlerini sürdürüyor. Söğüt geçtiğimiz günlerde de İlçe Gençlik Kolları yönetimine konuk oldu. Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık’ın ev sahipliğindeki toplantıda adaylık süreci ile ilgili gelişmeler ele alındı.

ALÇIK’DAN SÖĞÜT’E ÖVGÜ

Ziyareti sırasında Şener Söğüt’e bazı parti yöneticileri de eşlik etti. Söğüt toplantı sırasında AKP’li gençlerden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Toplantının açılışında konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, “Kurucu gençlik kolları başkanımız Şener Söğüt yaklaşan kongremizde aday oldu. Kendisini ağırlamaktan dolayı mutluyuz” dedi.

HİÇ BİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Toplantıda partili gençlere seslenen ilçe başkan adayı Şener Söğüt ise; “15 yıl önce bu teşkilatta kurucu gençlik kolları başkanlığı yaptım. Hiçbir başarının tesadüf değildir. Genel merkezimiz bu ulvi görev için bizi uygun gördü. Tüm desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içinde, özverili ile çalışacağız” diye konuştu.