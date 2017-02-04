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Sohbet Tolay vefat etti

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Sohbet Tolay vefat etti
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Köşem Apartmanı adresinde ikamet eden Tolay Ticaret Nakliyat Sahibi Orhan Tolay’ın eşi Sohbet Tolay (70) kanser nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Sohbet Tolay’ın cenazesi Tütünçiftlik Hayırseverler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verildi. 

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Yorumlar
bey kizi
04 Şubat 2017 Cumartesi 13:14
13:14
inne lillahi ve inne ileyhi raciun Allah rahmet eylesin nur icinde uyu halam basiniz sagolsun
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