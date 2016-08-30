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Şok..! 0,60 faiz oranıyla deniz manzaralı son dubleksler nisan’da teslim

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Şok..! 0,60 faiz oranıyla deniz manzaralı son dubleksler nisan’da teslim
Yuvacık’taki Akasya Modern Evleri’nin son kampanyası ile deniz manzaralı dublekslere 0,60 faiz oranı ile sahip olabilirsiniz

Yisa İnşaat’ın teslimata yaklaştığı son projesi Başiskele-Yuvacık’taki Akasya Modern Evleri’nin son kampanyası ile deniz manzaralı dublekslere 0,60 faiz oranı ile sahip olabilirsiniz. Satış ofisine gider ve evleri incelerseniz bu fiyatlara bu evin bir başka muadilini zor bulacağınızı görebilirsiniz. Deniz manzaralı ve özel bahçeli 4 + 1 dubleksleri satışı, trendi her geçen gün yükselen Yuvacık bölgesinde ev almayı düşünenler için çok cazip koşullarla devam ediyor.

 

AKASYA MODERN PROJESİ HAKKINDA;

Sektörde emin adımlarla ilerleyen Yisa İnşaat teslimat aşamasına gelen son projesi Akasya Modern ile sizlere doğayla iç içe bir yaşamın kapılarını aralıyor. Kocaeli’nin yükselen trendi Başiskele Yuvacık’ta doğa ile iç içe panoramik deniz ve şehir manzarası ile tamamı dört katlı bloklardan oluşan Akasya Modern’de eşsiz manzarası ile 4+1 Çatı Dubleksler, özel Bahçeli 4+1 Bahçe dubleksler, 2+1 ara kat daireler avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşulları ile karşınızda. Geniş sosyal imkanları, temiz havası ve panoramik manzarası ile konforlu bir yaşam sunan Akasya Modern’de yerinizi ayırtın

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AYRICALIKLI KONUM–SOSYAL DONATILAR

Akasya Modern evleri ayrıcalıklı konumu ve tamamı 1.kaliteden oluşan ürünleri ile konforlu bir yaşamı sizlere sunuyor. Şehir merkezine yalnızca 10 dakika uzaklıkta, ulaşım olanaklarının yanı başında, sosyal donatıları, çocuk oyun alanı, açık yüzme havuzu, açık otoparkı ve 7/24 güvenlik ile keyifle oturabileceğiniz bir proje olmasının yanı sıra aynı zamanda bölgede karlı bir yatırım aracıdır.

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YÜZDE 80'İ SATILDI

Kısa bir sürede satışa çıkan konutların yüzde 80’i satıldı. Yisa İnşaat’ın hazırlamış olduğu yeni  kampanya kapsamında Akasya Modern ’den daire alan konut alıcıları yalnızca %10 peşinat vererek  %75’ini kredi imkanı sağlanıyor. Kalan ödeme için ise ödeme bütçesine göre kişiye özel ödeme kolaylıkları sağlanabiliyor. Üstelik taksitlerini 60 ay boyunca 0.60 veya 120 ay 0.70 kredi oranları ile ödeyebiliyor.

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AYRINTILI BİLGİ ALMAK VE ÖRNEK DAİRELERİ GEZMEK İÇİN ; 

0531 101 20 02 /  0532 417 85 95  /  (0262) 342 45 45

 

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