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Sokak Hayvanları Yakalama Timi oluşturuldu

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Sokak Hayvanları Yakalama Timi oluşturuldu
Büyükşehir, alacak Sokak Hayvanlarını Yakalama Timi’ni oluşturan personele eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yakalanarak rehabilite edilebilmeleri için Sokak Hayvanlarını Yakalama Timi oluşturdu. İzmit fuar içi Sivil Toplum Merkezi’nde İzmit, Kandıra, Derince, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova ve Körfez ilçe belediyelerinin yakalama-toplama ekiplerine yönelik olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından ‘Sokak Hayvanları Yakalama-Toplama Eğitimi’ gerçekleştirildi.

 

ÇEŞİTLİ KONULARDA EĞİTİM

Eğitimde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Veteriner Hekim Muhammed Feyzi Karabıyık tarafından bir sunum yapıldı. Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimleri Selim Sandallı ve Mehmet Çetinkaya tarafından da timde yer alan görevli personele, Üfleme Borusu İle Köpek Yakalama Uygulamaları, Alternatif Kedi ve Köpek Yakalama Teknikleri, Kedi-Köpek Zapt-ı Raptı, Yaralı Hayvana Yaklaşma ve Hayvan Davranışları, Zoonoz Hastalıkları hakkında bilgiler verildi.

 

YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ

Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü görevlilerinden Bülent Dağdeviren tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği konularında da eğitime katılanlara bilgiler aktarıldı. Eğitim sonrasında Yakalama Toplama Eğitimi’ne katılan görevli personellere Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından eğitim sertifikaları verilecek.

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