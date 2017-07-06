Son çare: Serhan Yılmaz

Forvet transferinde hep karavana katan Darıca Gençlerbirliği’nde rota Serhan Yılmaz’a döndü.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında, bir önceki sezonunda ikinci yarısında sarı-yeşilli formayı giyen genç forvetin adı yeniden Darıca Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı. Gaziantepspor’un malı olan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Darıca’dan ayrılarak Batman Petrol’e giden Serhan, bir türlü gerçekleşmeyen forvet transferi sonrasında C planı olarak gündeme geldi. Bilindiği gibi Darıca, Mehmet Albayrak ve Yaşar Çetin’e talip olmuş, iki oyuncuyu da yüksek maliyet nedeniyle transfer edememişti.