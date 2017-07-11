Son çareyi çatıya çıkmakta buldular!

Arızlı Konutları sakinleri evlerinden çıkmamak adına kendilerine yakmaya kalkıp daha sonrasında vazgeçerek evin çatısına çıktılar

Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından depremzedelere hibe edilen Arızlı Konutları'nda 17 Temmuz’a kadar tahliyeleri istenen Arızlı sakinleri, evlerinin önünde basın açıklaması yaparak evlerini istedi. Basın açıklaması sonrası kendilerini yakmaya kalkan Arızlı sakinleri daha sonrasında evlerinin çatısına çıkarak ‘Ölmek var, dönmek yok’ sloganları attılar.

TAPU TESCİLİ YOKTUR

Arızlı sakinleri adına açıklamayı okuyan Recep Uğur, “Bizlerin Arızlı’dan çıkmaya kesinlikle maddi imkanımız yoktur, çıkamayız. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu bu binaların mülk sahibi değildir. Çünkü tapu tescili yoktur. Bizlerle ne Kredi Yurtlar Kurumunun nede bir başka kurumun sözleşmesi yoktur. Ortada mülk sahibi ve kiracı ilişkisi de yoktur. Dolayısıyla bu tebligat yasal değildir. Yasalara ve sosyal devlet anlayışına göre bu konutların ilk önce biz depremzedelere devri söz konusu olmalıdır” dedi

ARIZLI’DAN İKİ ŞARTLA ÇIKARIZ

Arızlı’dan iki şartla çıkarız diyen Uğur, “Arızlı’dan iki şartla çıkabileceklerinin altını çizen Recep Uğur, “Irak halkından ve merhum Saddam Hüseyin’den bu hibe depremzedelere değil, bürokratlara lojman veya öğrenci yurdu olması içindir diye belirten bir protokol getirirlerse şartsız terk ederiz. İkinci şart ise bir dönem önceki Valimiz Ercan Topaca’nın bizlere devlet adına önemli sözler verdiğini belirtmiştik. Bugün kendileri Ankara Valisidir, “Ben böyle sözler vermedim” diyebilir ise şartsız olarak Arızlı’dan çıkarız. Hiçbir koşulda şartlar ne olursa olsun bu iki durum haricinde Arızlı’yı terk etmeyeceğiz. Benzin bidonları elimizde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BİZE NİYE DEVRETMİYORSUNUZ

Uğur, “Biz depremzedeler barınaklarımızın bizlere devrini beklerken veya dörder katli binalar yapılıp oraya geçmeyi umarken sokağa atılmakla tehdit ediliyoruz. Ayrıca bu tahliye tebligatının elimize geçtiği gün olan 15.06.2017 de KYK'dan 5 veya 15 FETÖ’cünün tutuklandığı haberleri televizyon ekranlarındaydı. 16 yıldır içinde acılarla yaşayan biz depremzedelere bu ise ne diyorsunuz dediniz mi? Bizlere sordunuz mu? Bize niye devretmiyorsunuz? 2001 yılından başlayarak valilik konutları il özel idaresi bürokrat lojmanına dönüştürmeye çalıştılar. Biz depremzedelerin onurlu mücadelesi ve kamuoyu baskısıyla hepsine engel olduk” şeklinde konuştu

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Son olarak taleplerini sıralayan Uğur, “Bu haksızlığı, zorbalığı, sahtekarlığı kabul etmiyoruz. Babanızın malını mı devrediyorsunuz? Bu yetkiyi kimden ve nasıl alıyorsunuz? Bize sordunuz mu? Bu entrikayı, haksızlığı, zulmü hayata geçirenlere yazıklar olsun. Birileri bunlara dur, ne yapıyorsunuz, yeter artık diyemeyecek mi? bugünden itibaren dökülecek kanların sorumluları bu tebligatı yollayanlardır. Bizler adalet istemiyoruz. Adaleti mumla arıyoruz. tüm sevenlerimiz ve dostlarımız hakkınızı helal edin. KYK müdürü Yusuf Karaosmanoğlu'nun derhal görevine son verilmesi. Makul bir ödeme ile Arızlı’daki barınaklarımızın bizlere devri. Ve ya 4 katlı TOKİ standardında binaların yapılarak (uygun ödemeli) depremzedelere satışıdır” dedi. Selin BECER