Son hazırlıklarını yapıyorlar

Kocaelispor, hafta içi mesaisinde konuk ettiği Manavgatspor maçında tribünlerini yeteri kadar dolu göremedi.

İşçi kenti olan ve genç nüfusun oldukça yoğun olduğu kentimizde tribünlere yaklaşık 5 bin civarında taraftar geldi. İşçiler ve öğrenciler tüm şartlarını zorlayıp maça gelirken, il dışından da Kocaelispor’u izlemek için kente geçen Yeşil Siyahlılar vardı.

DOLDURACAKLAR

Kocaelisporlu taraftarlar her şeye rağmen maçı izlemek için soğuk havada tribündeki yerini alarak takdiri fazlası ile hak etti. Yeşil Siyahlılar yaklaşık 275 kilometre uzaklıktaki Kütahyaspor deplasmanı için de son hazırlıklarını yaptı. Taraftarın bu maçta da kendilerine ayrılan yeri dolduracağına kesin gözü ile bakılıyor.