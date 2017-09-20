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Son söz Günaydın'ın!

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Son söz Günaydın'ın!
Kocaelispor’da Teknik Direktör Aydın Günaydın, futbolcuları cumartesi günkü Karaköprü Belediyespor maçına adapte etmek için fazla mesai yapıyor

TRAVMADAN ACİL ÇIKMAMIZ LAZIM

Kocaelispor’da alt yapı koordinatörlüğü görevini yürüten ve Ümit Metin Yıldız’ın istifasının ardından A takımı çalıştıran Aydın Günaydın sorularımızı yanıtladı. Takımı Karaköprü maçına en şekilde hazırlamak için fazla mesai yapan Günaydın şu düşüncelere yer verdi: Açıkçası ilk antrenman çok da keyifli geçmedi. Futbolcularımız çok ciddi bir moral bozukluğu içindeydi. Onların kısa sürede bu travmadan çıkmasını sağlamak zorundaydım. Bu anlamda sürekli kafalarının meşgul olması gerekiyordu.

 

KAYIPSIZ ATLATIRSAK

Futbolcu grubumuzun niteliklerinin farkındayız. Ancak 1 gün daha kazanmak için çarşamba günkü antrenmanı İsmetpaşa’da yapmak istedim. Buradaki çift kale maç ile futbolcularımızın son durumlarını görüp ‘Bir dokunuş yapabilir miyim?’ diye düşündüm. Karaköprü Belediyespor maçını kayıpsız atlatırsak çok kısa sürede her şey yoluna girer. İnanıyorum ki öyle de olacak.

 

KOLAY OLMAYACAK

Yeni teknik adam gelene kadar onurlu bu görevi ekibim ile birlikte en iyi şekilde yapmak için çaba sarf edeceğim. Kocaelispor’un hangi ligde mücadele ettiği hiç önemli değil. Şehrin takımıyız ve tabii ki halk da beklenti içinde. Kolay olmayacağının farkındayız. Büyük camialarda görev almak kolay değildir, bunu da biliyoruz. Bu tür yerlerde arma, forma her zaman en ön plandadır. Biz de bu duygudan hiçbir zaman çıkmayacağız. Erdem ÖVÜÇ

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