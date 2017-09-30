Sonbahar alerjisi, astıma neden olabilir

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, sonbaharda görülen üst solunum yolları alerjilerinin, havaların soğuması nedeniyle gribal enfeksiyonlarla birleştiğinde astıma neden olabileceğini kaydetti.

Sonbahar alerjisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi:

“Mevsimsel alerjiler, genelde ilkbaharda görülürler. Fakat sonbahar aylarında görünen türleri de vardır ve sıklıkla toz alerjisi de beraberinde bulunabilir. Hapşırma, burunda kaşınma ve gözlerde yaşarma şikayetleriyle kendini gösterirler. Öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi belirtiler de beraberinde olursa astım habercisi olabilir. Özellikle çocuklarda, mevcut tabloya havaların soğumasıyla birlikte diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarının da eklenmesiyle oldukça rahatsız edici olabilirler. Kreş ve okul gibi toplu yerlerde, nezle, grip, kabakulak gibi hastalıklar hızla yayıldığı için çocukluk çağındaki en sık rastlanan sorunlardır. Çocukluk dönemindeki, doktor ziyaretlerinin yarıdan fazlasını üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturuyor” dedi.

Sonbahar alerjisi okuldaki başarıyı negatif etkiliyor

Alerjik nezlenin uyku kalitesini de bozduğunu anlatan Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları kaydetti: “Alerjik bir çocukta, sinüzit, geniz eti büyümesi, orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Mevcut tabloya burun tıkanıklığı da eklendiğinde, gece uykusunu alamayan bir çocuk, sabah yorgun uyanıyor ve derslerine konsantre olamıyor. Bu çocuklarda, gün içinde uyuklama, bitkinlik, sık sık burnunu çekmeye bağlı psikolojik ve sosyal sorunlar olabiliyor. Ayrıca, alerjik hastalıklarda, burun ve östaki tüpü tıkanıklığına bağlı işitme kaybı da sıkça görülüyor. Dahası işitme kaybı dışında ağrı vb herhangi bir şikayet vermeyen bu sinsi durumun özellikle altını çizmek isterim. Bu çocukların nihayetinde okuldaki başarısı düşüyor” diye konuştu.

Alerjide, aşı tedavisi etkili olabilir

Sonbahar alerjisinde aşı tedavisinin etkili olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eylül ayında başlayıp Kasım ortalarına kadar, doğa kışa hazırlanıyor. Bu dönemde yeşil alanlarda bulunan ot, yaprak vb dökülenler bu hastalıklara neden oluyor. Özellikle solunum yolu alerjisi olanların, bu dönemde kendilerini korumaları önem kazanıyor. Eğer bir alerji durumu var ise, yapılan tetkikler sonucunda, sprey ve şurup tedavileri birkaç günde şikayetlerini tamamen iyileştirir, fakat bu asla bir kalıcı çözüm değildir. Daha uzun vadeli bir çözüm için aşı tedavileri gerekiyor. Hangi aşının uygulanacağına yapılan cilt veya kan tetkikleri sonrasında karar verilir. Hap şeklinde aşılar, artık oldukça yaygınlaştı. SGK tarafından karşılanmayan, alerji aşısının aylık maliyeti yaklaşık 270 TL’yi buluyor. Ağızdan alınan hap aşıların yıl boyunca ve yaklaşık 3 – 4 yıl kullanılması gerekiyor. Aşılar biraz maliyetli ve süreklilik içinde yıl boyu her gün kullanmak gerektiriyor, fakat burun alerjisini tamamen iyileştirebilecek elimizdeki tek yöntem" şeklinde konuştu. Bu hastalığın kesinlikle tedavisiz bırakılmaması gerektiğinin de altını çizen Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, “Aşı ve diğer tedavilerin gerekli şekilde uygulanmaları, alerjik burun nezlesinin astıma dönüşebilme sıklığını büyük oranda azaltıyor” dedi.

Sonbahar alerjisi olanların dikkat edilmesi gereken 8 madde

1-Ağaçlık ve yeşilliklerin bol bulunduğu ortamlara mümkün olduğunca az gidilmelidir. Bu gibi doğal yerlere gidilirken, ağız - burnu kapatan maske ve gözlük kullanılmalıdır.

2-Eve dönünce kıyafetler, yatak odasından uzak bir yerde çıkarmalıdır ve yıkanmalıdır.

3-Saçların açık havada uçuşan alerjenleri tutmasından dolayı, akşamları eve dönünce yıkanması faydalıdır.

4-Beraberinde, yıl boyu süren toz alerjisi de varsa, halı ve benzeri ürünlerin kaldırılmasının yanında, alerjik olmayan nevresim takımları gibi hipoallerjik ürünlerin kullanılması oldukça faydalıdır.

5-İlaç yada aşı alternatiflerinden birinin mutlaka uygulanması, burun alerjisinin astıma çevirmesini büyük oranda engelleyecektir.

6-Soğuk veya sıcak hava gerektiğinde, polen filtreli klimalar kullanılmalıdır. Klimaların filtreleri, sık değiştirilmelidir. Ayrıca kaloriferler havayı kuruttuğundan, evde oda nemlendirici cihazlar veya kaloriferin üzerinde su bulundurulması faydalıdır.

7- Sigara, alerji ile birlikte bulunabilen pek çok durumu tetikleyici olabileceğinden uzak durulmalıdır.

8-Evlerde bitki yetiştirmekten olabildiğince kaçınmak faydalıdır.