Körfez'in sevilen esnaflarından, güler yüzlü kişiliği ile herkesin taktir ettiği Cemil Sönmez, eşi Belgin Sönmez'e mutfak işlerinde yardımcı oluyor.

Körfez'in sevilen esnaflarından, güler yüzlü kişiliği ile herkesin taktir ettiği Cemil Sönmez, eşi Belgin Sönmez'e mutfak işlerinde yardımcı oluyor. Eşi ile mantı yapan Cemil Sönmez, 'Evlilik bir şirkettir' dedi.