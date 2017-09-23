Sonunda be! "2-1"

Kocaelispor ile Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

MAÇ SONA ERDİ... TEŞEKKÜRLER KOCAELİSPOR!

5 dakika ilave var...

Burak Süleyman sakatlık geçiriyor.

Dk. 87: Karaköprü’de sol kanattan yapılan ortada Alican’ın kafa vuruşu soldan az farkla auta çıktı.

GOL VE KART RAPORU

GOLLER: Dk. 47 Buğrahan (Karaköprü) Dk. 50 Hamza, Dk. 76 Hamza (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Metehan, Dk. Alper, Dk. 77 Bilal (Karaköprü) Dk. 53 Mert Yavuz, Dk. 61 Sefa, Dk. 78 Özgür (Kocaelispor)

SON 10 DAKİKA... İSMETPAŞA'DA BÜYÜK HEYECAN..!

Dk. 76: Kocaelispor’un golü Murat Başak ile geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Başak yatarak topa sağ ayağı ile dokundu ve top Lokman’ın solundan ağlarla buluştu.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL

Dk. 70: Karaköprü Belediyespor golle burun buruna geldi. Mehmet Eksik kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Can Emre son anda çıkardı.

Dk. 67: İshak çıktı, Özgür Sürekçi oyuna girdi. Burak Özbakır forvete geçti.

Dk. 52: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Burak Süleyman ceza sahası içinde topu bir anda önünde buldu ve sert şutu sol kale direğinden döndü.

Dk. 50: Kocaelispor’un beraberlik golü 50’de geldi. Hamza sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve sağ çaprazdan çektiği filelerle buluşturdu.

Dk. 47: Karaköprü Belediyespor ikinci yarının başında öne geçti. Buğrahan ceza sahası içinde düşerken ilginç bir şekilde topu kaleye gönderdi. Direğe çarpan top ağları buldu.

İLK YARI SONA ERDİ

Dk. 44: 25. dakikadan sonra temposu düşen mücadelenin 44. dakikasında Buğrahan’ın sol ayağı ile çektiği şut Can Emre’de kaldı.

Dk. 23: Kocaelispor golle burun buruna geldi. Özbakır’ın pasında topla ceza sahası içinde buluşan Hamza’nın dönerek çektiği şut kaleci Lokman’da kaldı. Pozisyon öncesinde Fatih Adıgüzel’in çalımı ve ara pası görülmeye değerdi.

SARI KART: Dk. 20 Metehan (Karaköprü)

Dk. 17: Karaköprü gole yaklaştı. Ali Keten’den kurtulan Ömer Faruk bir anda Can’ı karşısında gördü. Ömer’in şutunda Murat Başak yetişti ve önemli bir pozisyonu engelledi.

Dk. 15: Karaköprü’de Buğrahan’ın 25 metreden çektiği şutu Can Emre 2 hamlede kontrol etti.

Dk. 6: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Defansın hatası ile savunma arkasına sarkan İshak, kaleci Lokman ile karşı karşıya kaldı. İshak’ın şutu üstten auta çıktı.

Dk. 4: Hamza Mutlu ceza sahası yakından şut çekti. Topun şiddeti iyi olmadı.

Kocaelispor ilk dakikada gole yaklaştı. Hamza’nın pasında İshak topu önüne alamadı, rakip savunma araya girdi.

KADROLAR

KOCAELİSPOR

KARAKÖPRÜ BELEDİYE

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Levent Aktan, Arda Darcan, Egemen Savran

KOCAELİSPOR

1 CAN EMRE YÜCEL

2 FATİH ADIGÜZEL

3 KADİR ÖGE

4 MURAT SONER BAŞAK

6 MERT YAVUZ

8 SEFA NARİN

9 İSHAK KURT

10 BURAK SÜLEYMAN

17 BURAK ÖZBAKIR

41 HAMZA MUTLU

90 ALİ KETEN

YEDEKLER

35 YUSUF ŞENLİK

5 KEMAL CAN AYDEMİR

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ

19 MEHMET AVCI

21 FERHAT ERTUKUŞ

99 KEREM YILDIRIM

KARAKÖPRÜ BELEDİYE

25 LOKMAN ATAKOL

5 GÖKHAN ŞAHİN

8 BERKAY POLAT

10 METEHAN ANDAÇ ÖZLÜ

14 AHMET BUĞRAHAN TUNCAY

26 ÖMER FARUK ERMEÇ

28 BİLAL ŞEFLEK

33 ALPER HAMDİ BAYRAKTAR

50 HAKAN ALBAYRAK

89 FATİH SANDALLI

99 MEHMET EKSİK

YEDEKLER

1 EBUBEKİR ELİHOŞ

6 BEKİR CAN KARA

9 ALİCAN TEZ

12 MEHMET SAYAN

17 MEHMET CAN ÖZTÜRK

27 YELDAR YAMAÇ

67 FIRAT MAN