Sonunda be! "2-1"

MAÇ SONA ERDİ... TEŞEKKÜRLER KOCAELİSPOR!
5 dakika ilave var...
Burak Süleyman sakatlık geçiriyor.
Dk. 87: Karaköprü’de sol kanattan yapılan ortada Alican’ın kafa vuruşu soldan az farkla auta çıktı.
GOL VE KART RAPORU
GOLLER: Dk. 47 Buğrahan (Karaköprü) Dk. 50 Hamza, Dk. 76 Hamza (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Metehan, Dk. Alper, Dk. 77 Bilal (Karaköprü) Dk. 53 Mert Yavuz, Dk. 61 Sefa, Dk. 78 Özgür (Kocaelispor)
SON 10 DAKİKA... İSMETPAŞA'DA BÜYÜK HEYECAN..!
Dk. 76: Kocaelispor’un golü Murat Başak ile geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Başak yatarak topa sağ ayağı ile dokundu ve top Lokman’ın solundan ağlarla buluştu.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL
Dk. 70: Karaköprü Belediyespor golle burun buruna geldi. Mehmet Eksik kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Can Emre son anda çıkardı.
Dk. 67: İshak çıktı, Özgür Sürekçi oyuna girdi. Burak Özbakır forvete geçti.
Dk. 52: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Burak Süleyman ceza sahası içinde topu bir anda önünde buldu ve sert şutu sol kale direğinden döndü.
Dk. 50: Kocaelispor’un beraberlik golü 50’de geldi. Hamza sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve sağ çaprazdan çektiği filelerle buluşturdu.
Dk. 47: Karaköprü Belediyespor ikinci yarının başında öne geçti. Buğrahan ceza sahası içinde düşerken ilginç bir şekilde topu kaleye gönderdi. Direğe çarpan top ağları buldu.
İLK YARI SONA ERDİ
Dk. 44: 25. dakikadan sonra temposu düşen mücadelenin 44. dakikasında Buğrahan’ın sol ayağı ile çektiği şut Can Emre’de kaldı.
Dk. 23: Kocaelispor golle burun buruna geldi. Özbakır’ın pasında topla ceza sahası içinde buluşan Hamza’nın dönerek çektiği şut kaleci Lokman’da kaldı. Pozisyon öncesinde Fatih Adıgüzel’in çalımı ve ara pası görülmeye değerdi.
SARI KART: Dk. 20 Metehan (Karaköprü)
Dk. 17: Karaköprü gole yaklaştı. Ali Keten’den kurtulan Ömer Faruk bir anda Can’ı karşısında gördü. Ömer’in şutunda Murat Başak yetişti ve önemli bir pozisyonu engelledi.
Dk. 15: Karaköprü’de Buğrahan’ın 25 metreden çektiği şutu Can Emre 2 hamlede kontrol etti.
Dk. 6: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Defansın hatası ile savunma arkasına sarkan İshak, kaleci Lokman ile karşı karşıya kaldı. İshak’ın şutu üstten auta çıktı.
Dk. 4: Hamza Mutlu ceza sahası yakından şut çekti. Topun şiddeti iyi olmadı.
Kocaelispor ilk dakikada gole yaklaştı. Hamza’nın pasında İshak topu önüne alamadı, rakip savunma araya girdi.
KADROLAR
KOCAELİSPOR
KARAKÖPRÜ BELEDİYE
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Levent Aktan, Arda Darcan, Egemen Savran
KOCAELİSPOR
1 CAN EMRE YÜCEL
2 FATİH ADIGÜZEL
3 KADİR ÖGE
4 MURAT SONER BAŞAK
6 MERT YAVUZ
8 SEFA NARİN
9 İSHAK KURT
10 BURAK SÜLEYMAN
17 BURAK ÖZBAKIR
41 HAMZA MUTLU
90 ALİ KETEN
YEDEKLER
35 YUSUF ŞENLİK
5 KEMAL CAN AYDEMİR
7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR
14 ÖZGÜR SÜREKÇİ
19 MEHMET AVCI
21 FERHAT ERTUKUŞ
99 KEREM YILDIRIM
KARAKÖPRÜ BELEDİYE
25 LOKMAN ATAKOL
5 GÖKHAN ŞAHİN
8 BERKAY POLAT
10 METEHAN ANDAÇ ÖZLÜ
14 AHMET BUĞRAHAN TUNCAY
26 ÖMER FARUK ERMEÇ
28 BİLAL ŞEFLEK
33 ALPER HAMDİ BAYRAKTAR
50 HAKAN ALBAYRAK
89 FATİH SANDALLI
99 MEHMET EKSİK
YEDEKLER
1 EBUBEKİR ELİHOŞ
6 BEKİR CAN KARA
9 ALİCAN TEZ
12 MEHMET SAYAN
17 MEHMET CAN ÖZTÜRK
27 YELDAR YAMAÇ
67 FIRAT MAN