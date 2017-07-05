Nihal Özgirgin

Ülkemiz siyasi hayatı bağlamında demokrasi kavramı uzun yıllardır bir tartışma konusudur.

Elbette bunun en önemli nedeni demokrasimizin hayata geçirilişinde yaşadığımız problemlerdir.

Hangi problemlerden bahsettiğimize gelince…

Fuat Keyman’ın konuya dair görüşleri bağlamında bu problemleri şu şekilde ele almak mümkündür:

Keyman’ın vurguladığı üzere, demokratik rejimleri, otoriter ve totaliter rejimlerden ayıran özelliklerden birisi belki en önemlisi siyasi partilerle devlet aktörlerinin arasındaki alanın darlığı ya da genişliğidir.

Bu alan ki siyaset yapma alanıdır, genişledikçe rejim demokratikleşir, daraldıkça otoriterleşir.

Buna göre Türkiye’de çok partili demokrasi tecrübesi içersinde bu alanın, darbeler dışındaki dönemlerde bile dar bir nitelikte olması nedeniyle Türkiye’de her zaman bir “demokrasi eksiği” sorunu varolduğunu söylemek mümkündür.

Nitekim bizim tecrübemizde demokrasinin derinleştiğini ve kurumsal ve kültürel olarak toplumsal yaşamda yerleştiğini henüz söyleyemiyoruz.

Kanaatime göre bu durumun en önemli sebebi demokrasinin bizde, gelişmiş ülkelere yetişme gayesiyle hızlı bir şekilde ve yukarıdan aşağıya doğru topluma entegre edilmeye çalışılmasıdır.

Bir başka ifadeyle bizde ihtiyaçtan ziyade zaruretten kaynaklı “demokrasi serüveni” mevcuttur.

Keyman’ın da vurguladığı üzere 1980’li yıllardan bu yana Türkiye, hem küreselleşme süreçlerinin etkisi hem de Türk modernleşmesinin yaşadığı dönüşümler sonucunda ekonomik ve kültürel yaşam alanlarında ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir.

Bu değişimin neticesinde orta ve küçük işletmeler toplumda yaygınlaşarak yalnız ekonomik anlamda değil siyasal ve kültürel alanda da baskı oluşturabilen bir yapıya sahip olmuştur.

Bahsi geçen değişimler ve dönüşümler neticesinde 2000’li yıllara gelindiğinde “yeni bir siyasi oluşum ile sosyal demokrasi farklı bir yön mü kazanacak” şeklinde çeşitli fikirlerin ortaya atıldığını da gözlemledik.

“Güçlü ve demokratik Türkiye” sloganı özellikle 2000’li yılların ilk çeyreğinde sosyal demokrasi açısından umut vererek 90’lı yılların siyaset anlayışının yoğun bir biçimde eleştirildiği bir dönem olmuştur.

Keyman’ın altını çizdiği üzere, bu dönemde ortaya çıkan yeni oluşum ile arzu edilen Türkiye vizyonu siyasi bir aktör olarak Türkiye’yi yönetme iddiasındaki, toplumsal hareket olarak farklı toplumsal aktörlerle organik bağ kuran, güvenilirliğe ve inandırıcılığa sahip bir ideoloji olarak sosyal demokratik kimliği toplumsal yaşamda yaygınlaştıran bir sosyal demokrasiydi.

Bir umut olarak doğan bu siyasal oluşumun geldiği son noktaya bakıldığında eleştirilen demokratik işleyişten kendini pek fazla ayıramadığı görülmektedir.

Dolayısıyla maalesef bu son dönemde siyaset yapma alanı geçmişte olduğu gibi yine oldukça daralmıştır.

Sosyal demokrasi açısından işaret ettiğimiz bu kısır döngünün nedenini ise iktidar kitle ilişkisinde görmekteyim. Öyle ki, yönetenlerin yönetilenleri kendi düsturlarında yönetmek adına otoriterleşmeleri geçmişten günümüze gelen sosyal demokrasinin geleneksel formülü olmuştur.

O nedenle formülün değişmesi için geleneğin dönüştürülmesi şarttır.

Saygılarımla…