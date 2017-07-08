Sosyal Medyada en başarılı markalar açıklandı

SocialBrands, Türkiye’deki markalara ait 20 binden fazla sosyal medya hesabını mercek altına alarak 1-30 Haziran döneminde en yüksek performans gösteren markaları belirledi

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı sosyal medya marka endeksi SocialBrands tarafından açıklanan Temmuz ayı sıralamalarına göre, sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, English Home ve Türk Hava Yolları oldu.

Lider Marka Madame Coco

Markaların 1-30 Haziran döneminde Facebook, Twitter ve Instagram kanallarındaki performanslarını detaylı kriterlerle değerlendiren SocialBrands Temmuz sıralamalarında Madame Coco birinci sırada yer aldı. Top 100 listesinde Temmuz ayı lideri olan marka, Twitter ve Facebook performans listelerinde de birinci sırada yer aldı. Bu ay sosyal medya performansını yükselten English Home, tüm markalar arasında ikinci sırada, Instagram sıralamasında ise birinci sırada yer buldu. İstikrarlı sosyal medya performansını sürdüren Türk Hava Yolları ise, tüm sosyal medya kanallarında gösterdiği başarılı performans ile tüm markalar arasında üçüncü sırada yer buldu.

En başarılı markalar

Toplam 1,38 milyon sosyal medya iletisi ve 760 milyondan fazla kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Temmuz sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Zen Pırlanta, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Audi Türkiye, BMW Türkiye ve Turkcell oldu. SocialBrands Top100’de yer alan tüm markalar incelendiğinde telekomünikasyon, bankacılık ve otomotiv sektörleri, sosyal medya performansı en yüksek sektörler oldu.

20 bin markanın performansı incelendi

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial’ın detaylı verilerini kullanarak çalışan SocialBrands algoritması, 20 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor. Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands markaları, rakiplerini ve sektörleri objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Marka sayfalarınızın performansını incelemek için https://www.boomsocial.com/Social-Brands adresini ziyaret edebilirsiniz.