Soydaş ailesinin çifte mutluluğu

Teknik Patron Ramiz Soydaş’ın takımı Gövlcüspor bu sezon ilk kez maç kazandı, bir gün sonra oğlu dünya evine girdi

Gölcükspor Teknik Direktörü Ramiz Soydaş, çifte sevinç yaşıyor. Cumartesi günü 3.Lig 2.Grup’ta yer alan takımı Gölcükspor, Ergene Velimeşe’yi 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alırken, bir gün sonra oğlu Yavuz’u evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Değirmendere Kültür Merkezi’nde düzenlenen rüya gibi törenle dünya evine giren, Öznur ve Yavuz Soydaş çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Behice ve Ramazan Baz çiftinin güzel kızları Öznur ile Filiz ve Ramiz Soydaş çiftinin yakışıklı oğlu Yavuz’u bu mutlu günlerinde, Gölcükspor camiası Ramiz Hocayı yalnız bırakmadı.

SOYDAŞ VE BAZ AİLELERİ BİRLEŞTİ

Behice ve Ramazan Baz çiftinin güzel kızları Öznur ile Filiz ve Ramiz Soydaş çiftinin yakışıklı oğlu Yavuz’u bu mutlu günlerinde, Gölcükspor camiası Ramiz Hocayı yalnız bırakmadı. Değirmendere Kültür Merkezi’nde düzenlenen düğüne, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, kırmızı-siyahlı futbolculardan bazıları, Gölcükspor eski Genel Kaptanı Adem Ellibeş, Kocaelispor Kulübü eski başkanlarından Muammer Çelik ile çok sayıda Gölcüklü, Ramiz Hoca’yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Baz ve Soydaş ailelerinin yakınları, tam kadro düğünde yer alarak, Öznur ve Yavuz’u, hayatlarının en mutlu gününde yalnız bırakmadılar.