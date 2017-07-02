Soykırım mı?

Mustafa Küpçü

1995 yılı Temmuz ayının ortalarında, Ertuğrul Günay’dan aldığım davet üzerine 18 Ağustos 1995 yılında, “Bosna İçin İnsanlık Girişimi” adı verilen 75 kişilik grup içinde yer alarak Bosna’ya gittim.

Bosna’da çok uzun yıllar “kardeşçe birarada yaşamış” insanlar “emperyalizmin kirli tezgahı” ile “kirli bir iç savaşta” birbirine düşman olmuş ve, 11 Temmuz 1995 Srebrenitsa Katliamı ise dünya “insanlık vicdanını” kanatmıştı. “Bir şey yapmalı, olup bitenlere seyirci kalamayız” diyerek, her birimiz kendi olanaklarımızla 8 günlük Bosna ziyaretine katılmıştık.

Siyasal açıdan “birbirinden farklı” ama insanlık açısından ortak değerlere sahip bir insan gurubuyduk. Bosnalılara “ilaç ve maddi yardım” götürüyorduk. Aynı zamanda yaşananlara tanık olmak, öğrendiklerimizi tüm dünya ile paylaşmak istiyorduk. O sırada”tartışma programları” yaptığım TV 41’den bir kamera alarak 8 gün boyunca yaşadığım her şeyi belgeledim.

Bir iki örnek vermek gerekirse;

Türk Barış Birliği’nde Bosna olaylarını Birlik Komutanı’ndan dinledik.

Yine Zenitsa’sa Belediye Başkanlığı’nda bir toplantıda, Boşnak ve Müslüman Belediye Başkanı yardımcılarını tanıtıyordu. Biri Hırvat, diğeri Sırp kökenliydi. Ataol Behramoğlu, “siz savaşmıyor musunuz?” diye sordu. “Bosna Sancak Derneği” üyesi ve grubumuz içinde yer alan dostlar konuşmaları tercüme ediyordu. Sırp kökenli Başkan Yardımcısı’nın yanıtı aynen şöyleydi; “Biz sınıf kardeşiyiz. Savaşan, katliamlar yapanlar emperyalizmin köpekliğini yapan faşistlerdir.”

25 Mayıs 1995’te, Tuzla kentinde, gençlerin toplandığı bir mekana sırplar bombalı saldırı yapmışlar, 71 genç insan ölmüş. Bu gençlerin naaşlarını kent parkına defnetmişler. Önce bu mekanı sonra gençlerin mezarlarını ziyaret ettik. İlginç olan şu ki; Sırp, Hırvat ve Boşnak gençler birlikte ölmüşler. Müslüman Boşnak genci ile Sırp nişanlısı yanyana gömülmüşler. Birinde Haç, diğerinde Hilal simgeleri var. Her ikisinin de aileleri çocuklarının mezarları başında birlikte evlat acısı yaşıyorlar!..

Bosna İç Savaşı’nda katliamlar yaşanmış. Sreblenitsa Katliamı bunlardan biri. Bu katliamda 8 bin 372 Bosnalı insan katledilmiş.

Oysa, Birleşmiş Milletler (BM) Sreblenitsa’yı “Güvenli Bölge” ilan etmiş ve bu bölgenin güvenliğini 600 kişilik “hafif silahlı” Hollanda askerine emanet etmiş! Sırp güçleri ise “ağır silahlarla” gelerek Hollanda askerlerini etkisiz hale getirmiş! Kenti Sırp askerlerine teslim eden Hollandalı askerlerin pek çoğu ülkelerine döndükten sonra ruhsal tedavi görmüş.

Şimdi, Lahey’de Adalet Divanı’nda yargılanan Hollanda, Temyiz mahkemesince “kısmi suçlu” bulunmuş. Bu nedenle, kimi gazetelerde Adalet Divanı ve Temyiz Mahkemesi eleştiriliyor!

Oysa gerçek şu;

Srebrenitsa katliamının gerçek suçlusu EMPERYALİZM ve onun hizmetkarı olan Birleşmiş Milletler ve NATO’dur!

Bu global gerçeği görmeden yalnızca Hollanda’lı askerleri suçlamak, gerçeğin ve aslı faillerin üstünü örtmektir!

Bugün de ORTADOĞU’da yaşanan “Kanlı Bahar’ın” gerçek faili emperyalizmdir. Emperyalizmin siyasal hizmetkarı ABD, İsrail, kimi Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan’dır!

Küresel terörün baş destekçisi ve mimarı da aynı kanlı güçlerdir.

Ulus Devletleri parçalayarak, güçsüz kılarak, başlarına işbirlikçi yönetimler gertirerek kanlı düzenlerini sürdürmektedirler!

Bu gerçeği göremeyenler, “etnik köken ya da mezhep ayrımı” ile kardeş kanı dökmenin “cahil ve zavallı maşaları” olmaktadırlar!

Müslümanlar uyanmadan, ne yazık ki, bu kanlı düzen sürüp gidecektir!..