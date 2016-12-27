Söz sırası Tuğba’daydı

“Söz Sırası Kandıralı Gençlerde” programının dördüncüsünde Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Tuğba Havuç “Endüstri 4.0 da Türkiye” konusunda bilgi verdi.

Prof.Dr. Mehmet Bayrak’ın ev sahipliğinde Otel Asya’da gerçekleşen programa; Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanları; Turan Sarı, Günay Gülcü, Erdal Baykara ve Harun Reşit Kocagöz, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şefik Ramazanoğlu, Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Kocaeli Taşköprülüler Derneği Başkan Yardımcısı Feyzi Ergün, Av. Abdurrahman Kaymak, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Ese, BASF The Chemical Company çalışanı Songül Filiz, Tekniker Salim Yaşar, Basın Yayımcı Gürsel Gülener, Görsel İletişim ve Tasarımcısı Çağrı Baykara ile Tuğba Havuç’un babası Sağlık Memuru Mehmet Havuç, annesi Fethiye Havuç ile ağabeyi Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Spor Kulübü'nün başarılı antrenörü ve Başkanı Tolga Havuç katıldı.

TUĞBA HAVUÇ’A PLAKET

Toplantı sonunda başarılı sunumu için Tuğba Havuç’u tebrik ederek, teşekkür eden Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Bayrak, Günay Gülcü, Erdal Baykara, Songül Filiz ve Harun Reşit Kocagöz ile birlikte plaket takdim etti. Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu da özel hediyesini Tuğba Havuç’a vererek Türkiye için Endüstri 4.O önemini öğrenmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti.