“Sözde referandum çok karanlık bir dönemin habercisidir”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Irak referandumu nedeniyle olası bir askeri müdahaleye destek vereceklerini belirterek, “Sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında düzenlediği haftalık basın açıklamasında Irak referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olası bir askeri müdahaleye destek vereceklerini ifade eden Ünlü, “Irak merkezi hükümetinin, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına kulak tıkayan Barzani'nin bağımsızlığa giden ilk adım olarak gördüğü sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir. Barzani, çok ağır bir bedel ödeyeceği ve sonu hüsranla bitecek bir macera yolculuğunu başlatmıştır dedi.

TÜRKİYE BUNA İZİN VERMEYECEK



Barzani’nin çocukluk hayalinin nasıl kabusa dönüşeceğini yaşayarak göreceğini belirten Ünlü, “Bugün Irak'ta Türkmen kardeşlerimizi milli benlikleri ve varlıkları çok ciddi biçimde tehlike altındadır. Barzani ve peşmergeleri, Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini, Türkmenlere karşı girişilecek baskı, tehdit, zulüm ve saldırıların karşılıksız kalmayacağını herkes çok iyi bilmelidir. Barzani ve peşmergelerinin bu yöndeki niyetleri, Türkiye tarafından askeri güç kullanmak dahil gereken her tedbiri alma hakkını doğuracak bir husumet ilan olarak görülecektir” diye konuştu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konularda, iktidar ve muhalefetin partiler üstü bir anlayışla birlikte hareket etmesinin vatanseverliğin asgari bir gereği olarak görülmesi gerektiğini belirten Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi, bu anlayışla bu konudaki düşüncelerini ve önerilerini aziz milletimizle paylaşmak ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin dikkatine getirmek istemektedir. Bizim yaşanan son gelişmeler ile ilgili duruşumuz ve genel başkanımızın görüşleri bu yöndedir. Biz MHP Kocaeli Teşkilatı olarak çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Terörün yok edilmesinde gereken desteği en üst düzeyde vermeye devam edeceğiz. Özellikle FETÖ ve uzantılarının bürokraside, belediyelerde ve siyasette kökü kurutulana kadar meselenin takipçisi olacağız” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ



Ünlü, Irak referanduma ilişkin açıklamalarının ardından Akşener’in yeni partisi için MHP’den istifa eden üyelere yönelik medyada da sık sık yer alan haberlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bundan böyle MHP’den resmi olarak istifa etmeden, toplu şekilde basının önünde basın açıklaması düzenleyenlere karşı hukuki haklarını kullanarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Resmi bir istifa olmadan basının karşısında istifasını duyuranların suç işlediklerini vurgulayan Ünlü, bu eylemin MHP’nin kurumsal kimliğine zarar vermek için yapıldığını dile getirdi. Nuri AKÇAHARMAN

MHP İl Teşkilatı’nın 4 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında toplamda 472 muhtarla program düzenleyecek

04 Ekim – Kartepe

11 Ekim – Gebze

18 Ekim – İzmit

25 Ekim – Darıca

01 Kasım – Derince

08 Kasım – Çayırova

15 Kasım – Gölcük

22 Kasım – Körfez

29 Kasım – Karamürsel

06 Aralık – Başiskele

13 Aralık – Dilovası

20 Aralık - Kandıra