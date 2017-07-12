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Sözleşmeli memura müjde!

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Sözleşmeli memura müjde!
Belediyelerde çalışan 80 milyonu ilgilendiren sözleşmeli personele sosyal denge ücreti alma hakkı kazandı. Durum için hukuk mücadelesi sürdüren TÜM BEL-SEN Kocaeli Şubesi Başkanı Erdal Karakuş, kazanılan hak sonrası durumu kamuoyuyla paylaştı

Belediyelerde çalışan on binlerce sözleşmeli memuru ilgilendiren müjdeli haber Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası(TÜM BEL-SEN) Kocaeli Şubesi Başkanı Erdal Karakuş’dan geldi. Karakuş,  80 bini aşan sözleşmeli memuru sosyal denge ücretini alma hakkının, yürüttükleri hukuk mücadelesi ile tescillendiğini açıkladı.  Karakuş, ‘Belediyelere gittiğinizde aynı işi yapan ancak, kadrolu memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi, sözleşmeli işçi, taşeron işçi görürsünüz.

 

‘SARI SENDİKALAR SES ÇIKARTMAZLAR’

Bunlar farklı düzeyde maaşlar alırlar ancak toplamda aynı kurumun işini yaparlar. Özellikle şirket ve taşeron çalışanların hali, içler acısıdır çünkü asgari ücretin biraz üzerinde ücret alırlar. Sözleşmeli memurluğun mantığı da, “memurun işini yapsın, ancak işime gelmediğinde rahatça kapı önüne koyabileyim!” istediğidir. Sarı sendikalar da bu duruma hiç ses çıkarmazlar çünkü mücadele etmek onların işine gelmez.

 

‘TEMEL ÜCRET MÜCADELESİ YÜRTTÜK’

Bu sebeple biz Tüm Bel-Sen olarak kurulduğumuz günden bu yana ortak çalışma yasası ve ortak çalışma tipi ve temel ücret mücadelesi yürüttük. Emekçileri, bölen, güvencesizleştiren, farklı tiplere bölen her anlayışın karşısında durduk. İşte o yüzden artık Belediyelerde Sözleşmeli memurları işten atmak; açmış olduğumuz davalar neticesinde eskisi kadar kolay değildir. Diğer yandan, Belediyelerde ödenmekte olan sosyal denge ücreti de özellikle bir sarı sendikanın sözleşmeleri sebebiyle, sözleşmeli memurlara ödenmiyordu.

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‘İDARİ İŞLEMLERİ BAŞLATABİLİRLER’

Bu durum arkadaşlarımızın aylık 500-920 lira arasında ödenen bu ücretten mahrum kalmalarına yol açıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, yürüttüğümüz hukuk mücadelesinde, sözleşmeli memurların da  bu ücreti almaları gerektiği yönünde, çok önemli bir mahkeme kararı kazandık. Bu karar, ülke çapında 80 bini aşkın emekçi için yeni ve büyük bir kazanımdır. Bu ödemeyi almak isteyen sözleşmeli memurlar sendikamıza gelerek üye olabilir ve idari işlemlerini başlatabilirler” dedi. Hatice ŞENTÜRK

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