Aksu son olarak, Gümüşhane Kelkit Babakonağı Köyü Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Aksu’ya meclis üyesi Zeki Özçelik ve parti yöneticileri de eşlik etti. Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Yusuf Aksu, STK’ların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Aksu açıklamasında, “Bu ziyaretlere önem veriyoruz. STK’ların kent yönetiminde daha katılımcı olması gerektiğine inanıyoruz. Sorunlar gündeme getirilip çözüm üretilecekse bunu sizlerle birlikte yapmalıyız” dedi.
- BIST 88.258
- Altın 145,686
- Dolar 3,5936
- Euro 3,8018
- Kocaeli : 2 °C
- İstanbul : 11 °C
- Sakarya : 2 °C
- SP Çayırova’dan ziyaretler
- Turkcell’li atletler Belgrad’da sahne alıyor
- Seçim güvenliği için toplantı yapıldı
- Başiskele’de camilere peyzaj çalışması
- Ellibeş, yeni sanayi sitesi inşaatını inceledi
- Kartepe Zabıtası’ndan fırınlara denetim
- Karaosmanoğlu: Hükümet krizi olmaması için ‘evet’ demeliyiz
- Gebze’de tasavvuf konseri
- Duru Çocuk Akademisi Körfez’de hizmete girdi
- KASKF’den teşekkür ziyaretleri
- Sarımeşe Spor Salonu incelendi
- Başkan Aydın ve ekibinden Kalıntaş Hukuk Bürosu’na ‘Hayırlı olsun’ ziyareti
- Kartepe’de altyapı sorunu devam ediyor
- Çöp fabrikası konusunda nihayet “akademik ses” de çıktı
- Anadolu’dan insan davranışları…
SP Çayırova’dan ziyaretler
Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, dernek ziyaretlerini sürdürüyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SP Çayırova’dan ziyaretlerSaadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, dernek ziyaretlerini sürdürüyor.
Karaosmanoğlu: Hükümet krizi olmaması için ‘evet’ demeliyizKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004-2009 yılları arasında ilimizde belediye başkanlığı yapmış isimlerle bir araya geldi.
Çöp fabrikası konusunda nihayet “akademik ses” de çıktıÇöp fabrikası konusunda nihayet “akademik ses” de çıktı
Başbakan Yıldırım'dan af tartışmalarına cevap!Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle birlikte çıkan af tartışmalarını değerlendirdi.
AKP Kocaeli referandum hedefini açıkladı!Genç Kocaelililer Derneği’ne (GKD)konuk olan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
- İnanılır gibi değil ama bu yapılar 'orman' gibi olacak
- Acun Ilıcalı kimin elinden tuttuysa ünlü etti
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim