SP Çayırova’dan ziyaretler

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, dernek ziyaretlerini sürdürüyor.

Aksu son olarak, Gümüşhane Kelkit Babakonağı Köyü Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Aksu’ya meclis üyesi Zeki Özçelik ve parti yöneticileri de eşlik etti. Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Yusuf Aksu, STK’ların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Aksu açıklamasında, “Bu ziyaretlere önem veriyoruz. STK’ların kent yönetiminde daha katılımcı olması gerektiğine inanıyoruz. Sorunlar gündeme getirilip çözüm üretilecekse bunu sizlerle birlikte yapmalıyız” dedi.