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SP İl Başkanı Ejderoğlu: Türkiye’de işler iyi gitmiyor!

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SP İl Başkanı Ejderoğlu: Türkiye’de işler iyi gitmiyor!
Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, iktidarın kötü niyetli olmadığını, ama işlerin iyiye gitmediğini söyledi

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, yaptığı yazılı açıklamada AKP iktidarını eleştirdi. Ejderoğlu özetle şunları açıkladı; “Memleketimizde sorumluluk ve yetki verilenler bu sorumluluk ve yetkilerini ülkenin problemlerini çözme yönünde başarılı bir şekilde kullanamıyorlar. Ülkemiz tek başına iktidar olan bir parti neticesinde 15 yıl sonra bugünkü hale gelmişse, terör zirve yapıyorsa, ekonomi dibe vurmuşsa, dış politikada başarısız olunmuş ise… Bunların hepsi aynı iktidar döneminde meydana geldi.

 

CİDDİ SORUNLAR VAR

Bunu kötü niyetle yaptıklarını söyleyemeyiz ama bunu beceremediklerini söylemek mecburiyetindeyiz. İktidarın çıraklık ve kalfalık döneminde sıkça kullandığı istikrar ve sıfır sorunlu komşu ilişkileri gibi kavramları bugün ustalık dönemi dediği dönemde kullanamaması kendilerinin de acizliklerini açıkça ortaya koymaktadır. İktidarın önünde ülkemizin birikmiş ciddi problemleri dururken iktidar bu problemleri görme ve çözme yerine sistem değişikliği ile Türkiye gündemini meşgul ederek problemlerden kaçmaktadır.

 

“BU BİR ALDATMACADIR”

Kamuoyunda sanki çözülemeyen bütün bu problemlerin nedeni sistemmiş gibi gösterilmesi bir aldatmacadan ibarettir. Elbette gerektiğinde sistem değişikliği olacaktır fakat var olan sistemde iktidarın neler yaptığına ya da yapamadığına bakarak gelecekte de neler yapabileceğini görebiliriz

 

“ÇOK ENDİŞELİYİZ”

Biz Saadet Partisi olarak konuşmalarıyla icraatları arasında tezatlar oluşan geçmişte yaptığı her şeyi bugün yanlış yapmışız diye eleştiren bir iktidarın bu ülkenin geleceği ile ilgili doğru adımlar atacağı konusunda endişeliyiz. Bundan dolayı sözde milli görüşçü olduğunu söyleyen Ak partinin gerçekten sorunları çözmek istiyorsa saadet partisinin sesine kulak vermesi gerekir.”

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