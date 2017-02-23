  • BIST 89.150
  • Altın 142,521
  • Dolar 3,5760
  • Euro 3,7737
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 19 °C

SP kimsenin safında değil

»
SP kimsenin safında değil
Saadet Partisi Kandıra İlçe Başkanı Ramazan Nural Arslan, yaptığı açıklamada yeni anayasa ile ilgili görüşlerini aktardı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklamasının ardından parti üzerinde algı operasyonları oluşturmaya çalışanlara tepki gösteren Arslan, zamanla anayasa değişikliği konusundaki tavırlarının haklılığının anlaşılacağını kaydetti.

 

SİSTEM TARTIŞILMIYOR

Başkanlık sisteminin ülkeye ne getireceği veya ne götüreceğinin kamuoyuna net bir şekilde açıklanması gerektiğini söyleyen Arslan, “Milleti bırakın, milletvekilleri bile referandumda neye evet neye hayır diyeceğini bilmiyor. Bu konuda bizim tavrımız hayır şeklinde oldu. Bu yüzden partimiz üzerinde algı operasyonları yapanlar şunu bilmeli ki; biz kimsenin safında değiliz. AK Parti, Dolmabahçe’de gizli mutabakatlar imzalanırken HDP ile aynı safta demedik. Çözüm sürecinde Oslo’da, Kandil’de masaya oturulurken, İmralı’da görüşmeler yapılırken biz kimseye PKK ile aynı saftasın demedik. Sadece yanlış yaptıklarını söyledik ve bu sistemin de yine yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu dönemde her şey Siyonizm’in istediği gibi gidiyor” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li vekil Hürriyet, Karamürsel'de23 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • Haydar Akar, bir orada bir burada23 Şubat 2017 Perşembe 08:35
  • Sabah 9 akşam 5 dönemi resmen bitti!23 Şubat 2017 Perşembe 08:06
  • AKP’li Korkmaz: Hedefimiz % 6023 Şubat 2017 Perşembe 05:00
  • AKP, CHP’ye boyun eğdirecek mi?22 Şubat 2017 Çarşamba 17:15
  • Güya referandumu Yüksek Seçim Kurulu yürütüyor22 Şubat 2017 Çarşamba 17:15
  • SP'li Mutlu: Asıl tehlike 'Evetçilerle' 'Hayırcıları' kutuplaştırmaktır22 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
  • CHP'li Sarıbay: Aydın Ünlü'yü ciddiye alamıyorum22 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
  • CHP Gebze, referandum ekibini vekillerle tanıttı22 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
  • Akademisyen Gergerlioğlu: Yüzüm kızarır... Utanırım!22 Şubat 2017 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim