SP kimsenin safında değil

Saadet Partisi Kandıra İlçe Başkanı Ramazan Nural Arslan, yaptığı açıklamada yeni anayasa ile ilgili görüşlerini aktardı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklamasının ardından parti üzerinde algı operasyonları oluşturmaya çalışanlara tepki gösteren Arslan, zamanla anayasa değişikliği konusundaki tavırlarının haklılığının anlaşılacağını kaydetti.

SİSTEM TARTIŞILMIYOR

Başkanlık sisteminin ülkeye ne getireceği veya ne götüreceğinin kamuoyuna net bir şekilde açıklanması gerektiğini söyleyen Arslan, “Milleti bırakın, milletvekilleri bile referandumda neye evet neye hayır diyeceğini bilmiyor. Bu konuda bizim tavrımız hayır şeklinde oldu. Bu yüzden partimiz üzerinde algı operasyonları yapanlar şunu bilmeli ki; biz kimsenin safında değiliz. AK Parti, Dolmabahçe’de gizli mutabakatlar imzalanırken HDP ile aynı safta demedik. Çözüm sürecinde Oslo’da, Kandil’de masaya oturulurken, İmralı’da görüşmeler yapılırken biz kimseye PKK ile aynı saftasın demedik. Sadece yanlış yaptıklarını söyledik ve bu sistemin de yine yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu dönemde her şey Siyonizm’in istediği gibi gidiyor” dedi.