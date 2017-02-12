SP’den kan bağışı

SP Çayırova İlçe Başkanlığı tarafından Türk Kızılayı Çayırova Şubesi’ne kan bağışında bulunuldu

SP Çayırova İlçe Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı Çayırova Şubesi ile organize edilen kampanya, hafta sonu SP ilçe binasında gerçekleştirildi. Kan bağışına SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu’nun yanı sıra SP Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ”

Kan bağışı etkinliğinde konuşan Yusuf Aksu, “Türk toplumu duyarlı bir topluluktur. Dolayısıyla bunun gibi sosyal sorumluluk davranışlarından geri kalmaz. Bu toprak parçasını vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Onlara da en büyük destek verenlerden birisi de Kızılay. Onun için biz de Kızılay’a her zaman destek olacağız” dedi.

“YAN ETKİSİ YOK”

Kızılayın ekip sorumlusu Dr. Abdulcelil Karimi ise "Kan yapay olarak üretilemeyen, kaynağı sadece insan olan hayati bir sıvıdır. Kan vermenin hiçbir yan etkisi olmadığı gibi birçok faydası olduğunu da biliyoruz. Halkımızın kan verme bilincini daha da geliştirip, insanlık adına güzel bir şeyler yapmak için gece gündüz mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.