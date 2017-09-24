Spinoza… 3 puan…

Hakan Yağcıoğlu

Dünkü maç öncesinde, Spinoza ile ilgili uzun metrajlı bir belgesel izledim…

Onun bu sözleri kafama çakıldı…

“Zenginlikleri yüzünden ölüme kadar varan işkencelerle acı çeken ya da zenginlik elde etmek için türlü tehlikelere kendilerini atan ve budalalıklarının cezasını kısmen hayatlarıyla ödeyen bir çok insan örneği mevcuttur. Şöhreti, namı savunmak ya da şöhrete ulaşmak adına en berbat eziyetleri çekenlerin sayıları da daha az değildir. Ve tensel haz sayesinde ölümlerini hızlandıran sayısız insan örneği vardır…”

Kocaelispor’un başından bu yana gelişimini gözden geçirdim kendi kendime…

Bir çok kişi Kocaelispor sayesinde zengin oldu ya da battı…

Her şey kendileri içindi…

Tabii ki herkes sadece kendini düşünmüyordu ama kendini düşünenler çoktu…

Futbolcusu yetişti…

Teknik direktörü yetişti…

Hatta yöneticisi bile yetişti…

Bazıları sadece ve sadece kulübün menfaati ve kentin iyiliği için mücadele etti…

Bazıları da kendi kariyerleri ve cukkaları için…

Tarih tabii ki bunları yargılayacak…

Dünkü maçı böylesi bir ortamda izlemeye başladım...

Aydın Günaydın ile yola çıkan takım, maçtın ilk yarısında ayağa paslar yapmaya çalıştı ama üçgeni bir türlü kuramadı. Üçüncü pası bulamadı…

Karaköprü ise kontr-ataklarla kalemizi yoklamaya başladı…

Maçın ilk yarısı boyunca iki yüzde yüzlük pozisyon bulduk ama tıpkı Tekirdağ’da olduğu gibi topu yine kaleye sokamadık…

Karaköprü ise defansımızı sık sık çizgide yakalarken, imdadımıza ofsaytlar yetişti…

Maçın ikinci yarısı ise gollerle başladık…

Buğra’nın ayağından yediğimiz golle bir ada soğuk duş yaşadık ama imdada kaptan yetişti ve beraberlik gölümüzü Hamza ile bulup maça adeta yeniden başladık…

Veeeee…

Bu sezonun ve geçen sezonun en istikrarlı futbolcularından biri olan Murat Soner Başak forvetlerin yapamadığını yapıp golü attı…

Bir anda tüm yorumlar, kafalardaki tüm endişeler ve tüm umutsuzluklar sona erdi…

Dedik da…

Skor severiz…

Bizim de skora ihtiyacımız var…

Sonuçta maçı kazandık…

Her şey çok güzel olacak dedik ve oluyor galiba…

Demek ki ümit Metin Yıldız’ın gitmesi gerekiyormuş!..

Ümit Metin Yıldız’ın bıraktığı takım mı kazandı?..

Yoksa Aydın Günaydın’ın sihirli ellerini değdirdiği takım mı?..

Yumurta tavuk hesabı…

Çıkış işin içinden…

Ama …

Ne olursa olsun…

3 puan çok güzel…

Yaşasın Spinoza…