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SP'li Gümüş: Referandumdan ZAM çıkacak!

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SP'li Gümüş: Referandumdan ZAM çıkacak!
Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Paşa Ali Gümüş, referanumdan zam çıkacağını ifade etti.

Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Paşa Ali Gümüş son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında yazılı bir basın açıklaması gerçekleştiren Gümüş, “Ekonomik şartlar gün geçtikçe zorlaşıyor. Gizli enflasyonun %30 civarında seyrettiği bugünlerde birçok üründe zamlar kapıya dayandı” ifadelerini kullandı.

 

EVET, DE ÇIKSA HAYIR DA ÇIKSA…

Gümüş, “Ekonomik şartlar gün geçtikçe zorlaşıyor. Gizli enflasyonun %30 civarında seyrettiği bugünlerde birçok üründe zamlar kapıya dayandı. Kurtuluşu referandumdan çıkacak evet de gören iktidar ise kapıya dayanan zamları referandum sonrasına ötelemekten başka bir şey yapamıyor. Bu durumda referandumda sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa asıl sandıktan çıkanın zam olacağını söylemek zorundayız. Ekmekten ulaşıma halkı birinci derecede İlgilendiren birçok kaleme gelecek olan zammın önündeki tek engelin şu anda referandum süreci olduğu görülüyor. Zamların ertelenmesi halkı şimdilik rahatlatsa da fırıncılar ve ulaşımcılar gibi birçok esnafımızı da zor durumda bıraktığı görülmektedir” dedi.

 

ŞİMDİDEN HAYIR DİYORUZ

Gümüş, açıklamasının devamında şu ifadeleri aktardı: “Sonuç olarak biz saadet Partisi olarak buradan iktidar sahiplerinin sesleniyoruz: Bu ekonomik uygulamalar ile enflasyon düşürülemez. Faiz oranlarını düşürmeden, üretim maliyetlerini azaltmadan, mal ve hizmet üretimini artırmadan enflasyon düşürülemez. Finans ekonomisi terk edilmeli ve üretim ekonomisine geçilmelidir. Paradan para kazanma dönemi sona ermeli ve üretim yaparak kazanma dönemi başlamalıdır. Referandumdan çıkacak zamma da şimdiden HAYIR diyoruz.  Koltuklarını koruma uğruna memleketi altı aydır seçim süreci ile meşgul eden bu koalisyona da Hayır”

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