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SP'li Mutlu: Asıl tehlike 'Evetçilerle' 'Hayırcıları' kutuplaştırmaktır

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SP'li Mutlu: Asıl tehlike 'Evetçilerle' 'Hayırcıları' kutuplaştırmaktır
Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Zafer Mutlu, “Asıl tehlike ve suçun bu milleti 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye kamplara bölüp, kutuplaştırmaktır" dedi.

'EVET' DEMEYENLERİ PKK İLE EŞ TUTMAK BÜYÜK BÜHTANDIR

Mutlu gerçekleştirdiği basın açıklamasında, ‘’Ülkemiz  ilk kez bu kadar gergin ve böylesine kutuplaşmış bir şekilde referanduma gidiyor. Bu referanduma 'evet' diyenler bölücü olmadığı gibi 'hayır' diyenler de vatan haini değildir. Bugün terörist dediğimiz insanlar bunu en uç noktaya götürenlerdir. Kendi fikirlerini gerçekleştirmek için silah kullanmaktan çekinmeyenler, kendi insanını katledenlerdir. Kamplaşmanın en uç noktası terördür, ama siz terörle bile mücadele ederken onların oyununa gelip insanları başka bir kavganın içine çekerseniz o zaman onlardan pek farkınız kalmaz.. Asıl tehlike ve suçun bu milleti 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye kamplara bölüp, kutuplaştırmak.  Böyle bir dönemde en son ihtiyaç duyulan şey kutuplaşmaktır. Birbirimizi terörist, hain, bölücü gibi acımasız yaftalarla suçlamaktır. Bu gidişattan parti olarak ciddi endişe duyuyoruz. Böylesi dönemlerde bin düşünüp bir konuşmak gerekirken, tam tersine düşünmeden yapılan açıklamalar bu endişemizi daha da artırmaktadır. Bu referandumda 'evet' demeyenleri PKK terörüyle eş tutmak, FETÖ'cü olmakla suçlamak, 16 Nisan referandumunu 15 Temmuz'un cevabı veya rövanşı' olarak tanımlamak en basit ifadesiyle büyük bir bühtandır.’’ Diye konuştu.

 

SİSTEME DEĞİL METİNE KARŞIYIZ

Zafer Mutlu açıklamasının sonunda önerilerde bulundu. Mutlu ‘’Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Saadet Partisi başkanlık sistemine değil, bugün milletin önüne getirilen metne karşıdır. Bu konuda çekince ve endişelerimizi defalarca ifade ettik. Endişelerimiz dikkate alınsa, kuvvetler ayrımı ilkesi hayata geçirilmiş olsa ve yargı bağımsızlığı teminat altına alınmış olsaydı hiç tereddüdünüz olmasın ki biz bu değişikliğe 'evet' derdik. Buna rağmen bugün 'evet' diyenler vatansever, 'hayır' diyenler vatan hainidir intibaını doğuracak sözler ülkemize sadece zarar verir.’’ İfadelerini kullandı.

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