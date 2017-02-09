SP’li Özalay, Başkan Yıldırım’dan destek istedi

Geçtiğimiz ay SP Karamürsel İlçe Başkanı olarak seçilen Mehmet Özalay’a Başkan İsmail Yıldırım, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özalay, yapacakları çalışmalarda Yıldırım’dan destek beklediklerini açıkladı.Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Saadet Partisi İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Geçtiğimiz ay Saadet Partisi ilçe başkanlığı görevine atanan Mehmet Özalay’ı tebrik etmek için ziyarette bulunan İsmail Yıldırım’a AKP SKM Başkanı Mecit Erdoğan ve Karamürsel Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Çetinkaya da eşlik etti.

“ZOR VE MEŞAKKATLİ BİR GÖREV”

Başkan Yıldırım, yeni görevinden dolayı Mehmet Özalay’ı tebrik ederek, “İlçe başkanlığı, hangi siyasi partide olursa olsun çok zor ve meşakkatli bir görevdir. Ben Mehmet kardeşimin bu görevi layıkı ile yapacağına inanıyorum. Aklınıza takılan her konuda 7 gün 24 saat bana ulaşabileceğinizi belirtmek isterim” dedi.

DESTEK BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

SP İlçe Başkanı Mehmet Özalay da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle gelecek nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yapacakları çalışmalarda Başkan Yıldırım’ın desteklerini beklediklerini belirtti.