SP'li Şengün: Hedef islam düşmanlığıdır!

SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün “Batı, sıcak savaş yerine Müslümanları birbirine düşürmek istiyor. Bu sebeple de İslam’ın yaşanmasını tehlikeli olarak görüyor, İslam prensiplerinden uzaklaşmamızı istiyorlar” dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, 2016 çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2017 yılının planlaması için bugün İlçe Kadın Kolları Başkanları ile Güllüoğlu İzmit şubesinde kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Şengün, “Millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bir acının yarasını saramadan, yeni bir acıyla sarsılıyoruz. Mevlana Hazretlerinin 743’üncü vuslat yıldönümünü kutladığımız günde Kayseri’deki patlamada şehit olan 14 evladımızdan ikisinin ateşi ilimize düştü. Suriye’de El Bab'da askerimize yapılan saldırılarda şehit sayımız 38'e yükseldi. Bu acıların son bulması temennisiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm şehit annelerine, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLARDIR

Ülkemiz, tarihi geçmişi ve engin tecrübesi ile büyük bir devlettir diyen Şengün “Aziz milletimiz en zor dönemlerde, en zor badireleri hep atlatmıştır. Bu karanlık dönemi de, el ele, omuz omuza vererek atlatacaktır. Ne terörist unsurlar ne de terörü maşa olarak kullananlar, Milletimizin basiret ve feraseti, güvenlik güçlerimizin sarsılmaz cesareti karşısında hiçbir zaman karanlık hedeflerine ulaşamayacaklardır” açıklamasında bulundu.

IRK AYRIMI ÇIKARDILAR

İslam ülkelerinin ilerlemesinin Batılı güçler tarafından terör olayları ve daha nice oyunlarla durdurulduğunun altını çizen Şengün, “Güncel yanılgılara karşı uyanık olmalıyız. Batı, sıcak savaş yerine Müslümanları birbirine düşürmek istiyor. Bu sebeple de İslam’ın yaşanmasını tehlikeli olarak görüyor, İslam prensiplerinden uzaklaşmamızı istiyorlar. Zira İslam’ın özünden uzaklaşan Müslümanları birbirine kırdırmanın daha kolay olacağını biliyorlar. Bu yüzden vesayet savaşı çıkarıyorlar. Türkiye’den Hindistan’a kadar ırk ayrımı çıkardılar. Sonra Osmanlı tarihi boyunca savaşılmayan İran’la Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. ‘Çarpıştırırsak, Ortadoğu bize kalır’ diyorlar. Dolayısıyla onların bu oyunlarına karşı uyanık olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

600 BİN İNSAN ÖLDÜ

Birlik adına yapılan uyarıların dikkate alınması gerekiyor diyen Şengün “Suriye’de 5 yıldır süren iç savaş sonucunda 600 bin civarında insan öldü. Saadet Partisi olarak bu konuda ilk uyarı, iç karışıklığın ilk dönemlerinde yapıldı. ‘Suriye’de bu iş böyle gitmez, siz bu işe girerseniz altından kalkamazsınız” denildi. Sonra ne oldu? 600 bin insan öldü. Sonunda ‘bu iş olmuyor biz Esad ile masaya oturacağız’ diyorlar. Bu kadar insan ölmeden oturulmuş olsaydı bu kaos yaşanmazdı” dedi.

BİZ BİR HATA YAPTIK

Moskova’da İran ile bir araya gelinmesini, takibi yapılır ve yanlış yollara gidilmezse, güzel bir adım olarak görüyoruz diyen İl Kadın Kolları Başkanı Şengün “Zira İslam Birliği’nin tesis edilmesi yolunda atılacak her adım, geç kalınmış olmakla birlikte bizi mutlu eder. “diyen Şengün, “Bu yolda atılacak önemli adımlardan bir diğeri de, Avrupa Birliği ülkelerinin teröre verdiği destekten ötürü hükümetin görüşmeleri kesmesi olur. ‘Biz bir hata yaptık. Fakat baktık ki, bu iş yürümüyor. Siz farklı bir medeniyete sahipsiniz. Sizin aile yapınız, inancınız her şeyiniz bizden farklı diyerek’ Avrupa’nın bizimle bir alakası olmadığını artık görmeleri lazım. Zaten Avrupa da ‘biz sizi AB’ye almayız’ diyor. Bizimkiler ise ‘siz istemeseniz de biz gireceğiz’ diyorlar. Peki, ne zaman alırlar? Ancak onlara benzersek alırlar. Allah bizi böyle bir felaketten korusun” açıklamasında bulundu. Açıklama sonrasında 2016 çalışmalarının değerlendirilmesi, 2017 yılının planlaması, İlçe Başkanlarının görüşlerinin alınması ve hedeflerin verilmesiyle toplantı devam etti. Serkan BORLAK