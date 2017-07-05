SP’liler baro başkanı Gökçe’yi ziyaret etti

SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve yönetim kurul üyeleri Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe’yi ziyaret etti.

Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Nurettin Çelik ve yönetimi Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Yeni görevlendirme yapıldıktan sonra ilk ziyaretimizi Baro’ya yapmak istedik. Hepimize gerekli olan şey adalettir. Ana muhalefet bunun sıkıntısı çekmiş ki yollara çıkmış. Bu süreçte işin başından beri takibini yapıyoruz. Gerekli olan bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hedefine ulaşan bir çalışma olur” şeklinde konuştu.

‘BUNU ÜLKEMİZDE HİSSEDİYORUZ’

Savunmayı organize eden sizler adaleti tesis edecek olan bir hakim ve iddia makamı var diyen Çelik, “Bugün iddia makamı işinin başı gibi duruyor. Hakim vicdanının kanunun verdiği yetkiyi kullanarak, bir bütün olarak değerlendirmeli. Bu kurumların üzerinde baskı varsa kimse görevini yapamaz. Vatandaşın gelecekle alakalı umudu, beklentisi gerçekleştirmez. Verilecek karar farklı boyutlara taşınmış olur. Bunu biz ülkemizde hissediyoruz” dedi.

‘SİYASİ YAVERLER DE YARGILANSIN’

Çelik konuşmasında 15 Temmuz Darbe Girişiminin ilk yıl dönümüne yaklaşıldığını da belirterek, ‘1 yıl geçti hala kendimize gelemedik sözlerini sayın yetkililerimiz yaverlerini buldular ve yargı önüne çıkarıldılar. Biz istiyoruz ki siyasi yaverler de hakim karşısına çıksınlar. Biz baroyu ziyaret ederek tabir-i caizse vekalet almaya geldik. Önümüzdeki dönemde yaşanabilir bir ülkeyi birlikte kuralım. Eksik olan kimse duruşunu değiştirmeden vekaleti bir kereliğine SP’ye versin.

‘HERKESİN DÜŞÜNMESİ LAZIM’

Ondan sonra görsün ülke nasıl ayağa kalkıyor. Kocaeli’de bunu belediyeleri ve büyükşehiri kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Kocaeli halkı bize bu vekaleti verir. Biz bugün varlık içerisinde yokluk çeken bir yapıdayız. Bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Bu düzen bize bir numara ufak geliyor” şeklinde konuştu.SP’li yöneticilerin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Ülkenin kurucu partisinin lideri bu sıcakta yürüyorsa ve tek sloganı adaletse herkesin düşünmesi gerekiyor. Adalet ortak paydamızdır’ dedi. Hatice ŞENTURK